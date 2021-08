Un panorama desolador

EN EL CORAZÓN de agosto, tal día como hoy, mientras recuperamos el resuello de un año terrible, nos llegan ecos de guerras lejanas. O quizás no tan lejanas. Si decimos que el mundo es definitivamente pequeño y que todo llega a todas partes en cuestión de horas, de minutos, por ejemplo un virus, por qué no pensar lo mismo del dolor, del conflicto, de la pobreza. Por qué no sentir que todo nos atañe finalmente, que este barco es el único barco.

Y, sin embargo, el olvido cae como la niebla sobre las guerras de los otros. Lo que está a unas cuantas horas de distancia en avión, incluso a muy pocas (como Libia), de pronto parece fatalmente alejado, casi extraterrestre. Lo que los informativos nos han traído en primer plano, con todo su horror (¿se acuerdan de las batallas casi transmitidas en directo?), de repente se torna extraño y oscuro, como si fuera algo ajeno a nosotros. Y así, muchas guerras se convierten en una costumbre atroz. Conflictos silenciados o enquistados, parte de una rutina trágica.

De pronto, en el corazón de agosto, los periódicos recogen que algo grave sucede de nuevo en Afganistán. Y aunque hemos permanecido allí, y muchos murieron en la empresa, y aunque la cooperación intentó cambiar el curso de una historia trufada de conflictos, lo que ahora llega a los titulares nos retrotrae al menos dos décadas atrás. En un país desestructurado en el que a duras penas se había logrado construir algo compatible con el siglo en que vivimos (la tarea es ciclópea, desde luego, y no precisamente cómoda), la guerra regresa, como en tantas ocasiones, prende como un reguero de pólvora, y se acerca, de la mano de la insurgencia, a las puertas de Kabul.

Más allá de la evidente complejidad del país afgano, y de su posición geoestratégica que explica gran parte de su historia, más allá de la dificultad de su gobierno y de lo que parece la incapacidad del ejército para combatir la insurgencia (la conquista de dos tercios del país ha sucedido en tiempo récord), el verdadero asunto candente reside en la decisión de Joe Biden de establecer un calendario urgente de retirada, que se completará en los próximos días.

El debate en los Estados Unidos, al calor del crudo recuerdo de Vietnam y otras guerras imposibles de ganar, se ha agudizado, y afecta por igual a republicanos y demócratas, lo que demuestra errores por ambos lados. Los primeros, aunque ahora críticos, por el acuerdo de Trump con los talibanes, y los segundos, con Biden al frente, por haber precipitado la salida amparados en esos acuerdos previos, y, en general, impelidos a hacerlo por lo que consideran un avispero en el que no tiene sentido seguir. Muchos analistas han visto más una huida precipitada que una desconexión ordenada.

Por supuesto, nadie dice que todo esto sea fácil. Afganistán ha sido considerado siempre un territorio de gran complejidad, y, al tiempo, un lugar en el que confluyen demasiados intereses. Siempre es mucho mejor que un país se organice a sí mismo, sin interferencias foráneas, pero, si tras los atentados de septiembre de 2001, Estados Unidos dibujó un paisaje de emergencia, cómo explicar ahora que este es el momento de irse, que estas dos décadas quedarán sepultadas bajo el olvido, con dramáticas consecuencias para muchos civiles, y, ya se está viendo, con una nueva crisis de refugiados que sumar a otras muchas sin resolver. Un panorama desolador.