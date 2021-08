Óiganme, para no hablar de política todos los días o por lo menos no todos los de agosto, les voy a proponer un plan. Que puede ir para largo, eh, porque me parece que es una cosa que se puede saber como empieza, pero no como acaba. Ahí va: crear una biblioteca en la que sólo se recojan libros sobre Santiago de Compostela. Bueno, en un sentido amplio: sobre la ciudad, sobre los compostelanos, sobre las instituciones que la orlan, como la Universidad o el Hospital, tanto el histórico, el de los Reyes Católicos, como el actual, sobre las actividades industriales o comerciales que se desarrollan aquí, también con su historia y potencialidades, yo que sé: sobre cualquier cosa que tenga relación con Compostela, ya sea por ubicación o por autoría.

Yo supongo que quien más quien menos de entre los que leen este periódico, o cualquier otro, claro, vamos, personas con un mínimo afán informativo y cultural, puede albergar por lo menos la sospecha de que son muchos los ejemplares bibliográficos que podrían tener esa condición de estar relacionados con Compostela por cualquier razón que sea. Desde guías turísticas, entre las que sobresaldrían, probablemente, las que se dirigen especialmente a los peregrinos, hasta novelas históricas con relatos que se desenvuelven en la ciudad o en los caminos que traen a ella. Entre unas y otras, las guías y las novelas, ya creo que podríamos localizar unos cuantos cientos, sino incluso algunos miles de obras. Y si ahora le añaden al montón los libros de ensayo que tratan sobre la historia de la ciudad, su entidad sociológica o mismo la artística, podrían ir añadiendo al montón, aunque quizá menos, también cientos y hasta puede que miles de obras.

Ya no digo si acordamos sumar a la colección obras que, traten de lo que traten, estén escritas por compostelanos. De estas hay también bastantes de las que fueron aportando los literatos, por ejemplo y sobre todo.

Si luego me permiten una maldad, o tan sólo pillería, puedo sacar a colación que teniendo Santiago como tiene una gran obra, la Ciudad de la Cultura, que se mandó hacer sin saber exactamente para qué y que ahora nos va exigiendo que le vayamos buscando usos, pues ya está: ¿no habrá allá en aquel monte un local, espacio, sala o almacén en el que se puedan instalar estanterías, mesas y sillas, para dar cobijo a la Biblioteca Temática de Compostela?, Y le voy poniendo incluso el nombre, ya ven.

Denle una vuelta y díganme qué piensan. El Correo Gallego no ha de poner reparos a recoger opiniones y sugerencias constructivas sobre esto. ¡Ánimo!