Un PSdeG ao servizo da sociedade

CANDO entramos xa na recta final das primarias, esa festa da democracia da que os socialistas nos dotamos para elixir co voto directo da militancia a aqueles compañeiros e compañeiras que terán a responsabilidade de dirixir o futuro do PSdeG-PSOE, preséntanse ante nós dúas formas moi distintas de entender o partido, da súa razón de ser e mesmo do papel que este debe desenvolver ante a sociedade. Dous proxectos claramente diferenciados.

Un deles centra boa parte dos seus esforzos nas claves orgánicas, mirando só cara dentro do propio partido, entendendóo coma un fin en si mesmo, confundindo deliberadamente a discrepancia con disidencia, o debate coa división interna e o apoio electoral coas baronías.

O outro proxecto conta, ao meu entender, cunha visión máis achegada aos principios básicos expostos polo fundador do PSOE, Pablo Iglesias, que hai 142 anos proclamaba ante aquelas e aqueles primeiros militantes que “sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”. Unha visión que entende o partido como un instrumento ao servizo da sociedade.

Esta é a forma de entender a política,que encarna Valentín González Formoso, a que o levou á Alcaldía das Pontes, onde comezou no 2004 cun só concelleiro e que hoxe goberna cunha das maiorías absolutas máis amplas e consolidadas do socialismo en Galicia.

Esa forma de entender a política permitiu que, por primeira vez na historia, os socialistas teñamos hoxe máis alcaldías que o Partido Popular na provincia da Coruña. Esa forma de entender a política levounos á presidencia dunha Deputación que demostra cada día con feitos que os socialistas temos outra forma de gobernar, máis transparente e máis cercana ás demandas da cidadanía.

A recuperación para o público dos parques de bombeiros comarcais, a aposta pola creación de emprego e o reforzo de todos os programas sociais para non deixar a ninguén atrás durante a pandemia son hoxe sinais de identidade da Deputación da Coruña recoñecidas e valoradas pola cidadanía.

A xestión de Valentín deixa claro que é posible facer políticas socialdemócratas que melloran a vida das persoas xerando emprego e oportunidades, apoiando aos máis vulnerables, apostando pola igualdade e conxugando a militancia activa nesta organización centenaria coa necesaria autocrítica para mellorala e facer dela unha ferramenta ao servizo da cidadanía, dos seus soños e esperanzas.

O proxecto liderado por Valentín González Formoso demostra con feitos que o PSdeG pode acadar o apoio maioritario da cidadanía para aspirar a ser a primeira forza política en Galicia. É precisamente esa experiencia a que dá credibilidade ao seu proxecto para a nosa organización, posto que máis alá das palabras e incluso da postverdade que impera nalgúns ámbitos da candidatura alternativa, os feitos avalan a súa traxectoria.

Dicía Jose Luis Rodríguez Zapatero a pasada semana no 40 Congreso Federal do PSOE que todos os avances sociais, todos os grandes logros de mellora e modernización do noso país foran soñados antes polos socialistas nas Casas do Pobo. Non deixemos que a resignación nos impida seguir soñando.