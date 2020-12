Un PSOE arrinconado

A muchos demócratas, independientemente de filiaciones y afiliaciones políticas de uno u otro signo, les duele ver la deriva del PSOE; un partido con solera, que ha contribuido mucho y bien a la historia de España, y que durante décadas demostró ser una formación que priorizaba los intereses del Estado. Verlo ahora atado de pies y manos por el cuarto partido en número de votantes no es plato de gusto para casi nadie. Por otro lado, constatar su sumisión a partidos como ERC o EH Bildu, causa todavía más estupor. Y no es que no tenga alternativa. En el caso de los Presupuestos, ahí estaban, por ejemplo, los diputados de Ciudadanos.

Tanto el PSOE como el PP han cometido errores, pero también han evidenciado aciertos; y es justo reconocerles su trayectoria y las grandes figuras que han dado a la política nacional; personajes que, si me apuran, hasta contrarrestan los casos de corrupción que se han dado en ambas formaciones. Pero hoy toca hablar del PSOE y de cómo está siendo desdibujado por una formación, Unidas Podemos, que busca reponerse del supuesto declive que parecen evidenciar ciertos medios y empresas demoscópicas.

Seguro que los analistas y ciudadanos más perspicaces recordarán la facilitad con la que Podemos fagocitó a Izquierda Unida, hasta condenarla a un ostracismo total.

Pues bien, ahora parece que, pese a su minoritaria representación, Podemos lleva la voz cantante en el Ejecutivo de coalición, dominando más y mejor que su socio de Gobierno la prensa y las redes sociales. Fíjense cómo el vicepresidente segundo y otros miembros de su partido no sólo no respetan el secreto de los Consejos de ministros, sino que escenifican públicamente una y otra vez sus rifirrafes con los ministros del PSOE, demostrando quién lleva las riendas, establece los pactos, e impone los tiempos.

Semeja que todo lo deciden los morados, quienes han hecho trascender ante la opinión pública que fueron ellos quienes lograron sacar adelante los Presupuestos, aun a costa de socios contrarios a la Norma constitucional. Parece que sólo ellos se preocupan por los desahucios, o por la subida del salario mínimo. Aparenta que exclusivamente ellos deciden las competencias y funciones del CGPJ. Incluso contradicen las estrategias del PSOE en materia internacional.

Como aún quedan años de legislatura para recuperarse, quizá la cúpula del PSOE prefiera ahora contentar a sus socios de Gobierno. Pero habrán de medir bien los tiempos si no quieren pasar a la irrelevancia. Porque, de seguir en esta senda autodestructiva, en los diversos comicios electorales que se avecinan quizá muchos votantes socialistas opten por apoyar directamente a quienes realmente toman las decisiones, o apuesten por otra formación que escuche y dé voz a sus anhelos. Entretanto, los líderes de Podemos ya han decidido no esperar y reivindicar su liderazgo en cuantos escenarios políticos sea posible.