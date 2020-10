Un puerto donde atracar

DECIDIR estudiar cualquier carrera siempre conlleva presiones y riesgos. Los miedos se abren paso e inevitablemente allanan el subconsciente, planteando toda clase de inseguridades con relación al panorama y la validez profesional. Es muy difícil saber si esa elección se convertirá en triunfo. Especialmente cuando se toma siendo tan jóvenes. La mía fue periodismo, quizás por vocación. Todavía no tengo claro su significado por mucho que consulte la Real Academia Española. Entonces me faltaban dudas, pero fueron apareciendo hasta sobrar, conforme transcurrieron los años.

Es necesario evidenciar la discordancia que predomina desde hace tiempo entre mundo académico y laboral, culpa clara de diversos problemas originados en las aulas e inevitablemente arrastrados hasta terminar este grado, cuyo contenido está aflorando la inexperiencia práctica mediante una sobredosis teórica, colocando al comunicador sin extintor ante un sector amenazado por las llamas.

Falta implicación en algunos docentes, que se dedican a “dar clases” leyendo diapositivas de mucho texto y poco interés, produciendo un distanciamiento irreversible con sus alumnos, quienes terminan por ausentarse al aulario o simplemente no prestar atención. Vivimos en el Siglo XXI. Es hora de cambiar este sistema. El estudiante debe sentirse apreciado, correspondido e implicado. Para ello existen inmensas herramientas y métodos adecuados. Más interactividad. Menos monólogos.

Los actuales exámenes son vómitos memorísticos. No sirven absolutamente para nada. Durante mi etapa universitaria tuve que chapar listas de atributos y características del sonido o citas escritas por autores contemporáneos: ¿Para qué? El conocimiento se crea trabajando, redactando mil veces y otras tantas corrigiendo. Locutando. Ensayando delante de cámara.

Este desenfoque también afecta al plan de estudios. Faltan rutinas donde prevalezca la praxis. Sobran materias absurdas o repetitivas que saturan y aborrecen al estudiantado. Deberían reconsiderar una nueva estructuración del temario, haciendo hincapié en la especialización, algo fundamental tras adquirir esta sólida base. Asimismo, es vital garantizar anualmente que cualquier alumno pueda seguir formándose en alguna empresa o entidad pública, realizando los convenios precisos.

Esta era implica modernizar constantemente los programas, ofreciendo aquellos que utilicen medios y compañías de nuestro campo; crear medidas destinadas a resolver los conflictos o angustias presentes entre el alumnado, implementando un tutor por curso y estableciendo un orientador laboral en cada centro; o recortar el número de plazas ante la escasa oferta y la excesiva demanda de empleo.

Con todo ello no quiero decir que no haya jóvenes bien preparados, simplemente que podría brindarse una mejor formación en estas instituciones. Tampoco tacho el modelo educativo actual, solo pienso que necesita un cambio. Me tomo como ejemplo y siento profunda lástima por ser una de las pocas personas de mi promoción con la suerte de poder trabajar, mientras veo como compañeros (muy válidos) continúan remando, a veces contracorriente, buscando con tesón un puerto donde atracar.