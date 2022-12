¿Por qué le disgustan tanto al BNG los discursos del rey? Néstor Rego, el diputado en Cortes de los nacionalistas gallegos, fue la cara visible del rotundo rechazo del Bloque a las palabras televisadas del monarca Felipe VI en la pasada Nochebuena. Es un dirigente este que no se caracteriza por sus frases amables, pues aun para realizar un halago utiliza léxico duro y tosco. A veces, a un sector de los nacionalistas les cuesta sonreír y Rego es el ejemplo. Puede que no les guste el rey, peo tampoco mató a nadie. Hay otros modos de criticarle. Y si sólo es por no nombrar a Galicia, tal vez ni merezca la pena.

¿Seguirá De la Fuente la línea de Luis Enrique en la Roja? En principio, en la Federación se pasó de proclamar que el estilo no se negocia a estar abierto a introducir diferentes variantes tácticas. Este Mundial de Catar significó un duro golpe al fútbol del tiki-taka de la selección española, por lo que el nuevo técnico nacional ya optó por cubrirse las espaldas y hablar de su gusto por los centrocampistas de zancada larga y visión vertical del juego. No olvidemos que De la Fuente fue campeón de Liga con Javier Clemente, un entrenador muy alejado del fútbol del toque insistente. España evolucionará, seguro. Es casi una obligación.

¿Cuándo volverá Iago Aspas a la selección nacional? El año que viene, si Dios quiere.