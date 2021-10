Un San Froilán moi esperado

EN Lugo as festas do San Froilán son sinónimo de diversión asegurada, de bos xantares e de punto de encontro para os que están fóra e regresan á terra que os viu nacer para sentirse aquí coma se nunca tiveran marchado. O ano pasado quedamos sen elas pola pandemia. Igual que quedamos sen Arde Lucus no 2020. Pero chegou o 21 e as cousas empezaron a verse doutra cor. Certo é que seguimos na pandemia e que o virus non desapareceu aínda, pero xa empezamos a volver á normalidade que o becho nos arrebatou se súpeto sen preguntarnos como nos sentaría estar afastados da familia e dos amigos, dos hobbies e das actividades cotiás ás que estabamos tan acostumados. Ceas de amigos en grupo, tardes de cañas e reencontros, concertos, ximnasios ... todo nos foi sacado das mans, deixándonos coma un neno ó que lle ripan un xeado ou un xoguete novo.

Quedamos devastados, coa ollada triste, despois de derramar tantas bágoas polas mortes que viamos por televisión durante o estado de alarma iniciado aquel terrible mes de marzo, polas horas de confinamento que vivimos en carne propia, polas restriccións que nos limitaron calquera movemento despois. Todo mentres rezabamos por unha vacina que nos devolvera a existencia anterior, que acabase coa Covid-19 e que nos permitise volver ás apertas e ós bicos, xa sen medo. Estamos en camiño, conseguíndoo. Galicia e Asturias son as comunidades que mellor van, coa incidencia baixísima. Agardo que isto se manteña e non vaiamos un paso atrás, especialmente polas festas patronais, tan ansiadas, tan desexadas.

O certo é que hai moitísima xente na urbe estes días. Pero contrólanse os aforos e o acceso ó feiral, igual que ós concertos. Todos tiñamos moita gana de festa e aínda que o medo ó contaxio segue pululando por aquí, tamén é certo que resulta necesario poder desfrutar un pouco do que era noso, aínda que sexa coa mascarilla e cumprindo as normas ás que estamos máis que acostumados. Eu ó comezo confeso que era un pouco reticente á idea da celebración do San Froilán este ano debido á pandemia, pero despois de estar nas clases a rebentar, con 33 alumnos por aula (ó máximo permitido) nos grupos de bacharelato e arredor de 30 nos da ESO, cal é o problema de celebrar a festa? Estando nalgunhas aulas como nunha lata de sardiñas, sen respectar o 1,2 m. e coas mamparas pegadas ... que mal pode facer xuntarse no exterior?

As aulas son sitios pechados (que uns máis que outros procuramos ter sempre ventilados, abrindo todas as ventás posibles e ó máximo) e as barracas están ó aire libre. A cara de felicidade que se lles ve ós nenos non ten prezo. Están contentísimos, nerviosos mentres agardan para subirse en calquera atracción das que este ano están instaladas, coma nas mellores edicións da festa, na contorna do parque Rosalía de Castro. Os sorrisos que se intúen debaixo das máscaras son esperanzadores, xa non digamos os que se debuxan nos máis pequenos, naqueles que non teñen que levar o tapabocas e que parecen alleos a todo problema. É marabilloso ver eses sorrisos, esa ilusión que se recupera co San Froilán.

Os maiores quedamos sen moitos dos postos que viñan ás festas, tamén sen casetas. Pero hai outros pulpeiros. Para min a mellor decisión segue a ser mercar o polbo para comer na casa, indo co tupper. Somos moitos os que así gardamos cola, sentíndonos un chisco máis seguros. Para a próxima edición seguro que xa podemos sentar con tranquilidade no local. Oxalá! Esta cidade, tres veces Patrimonio da Humanidade (muralla romana, catedral e Camiño Primitivo a Compostela), seguirá lucindo coma nunca.