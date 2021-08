DIFERENCIAS Lo del precio de la energía eléctrica es un problema importante para los ciudadanos, especialmente aquellos que tienen dificultades económicas que le obligan a ajustar al máximo sus presupuestos. Aguantaron el primer envite de las anteriores subidas con la esperanza de que fuera una situación pasajera. Pero la cosa se esta agravando en este agosto con las tarifas batiendo récords todos los días.

La situación se volverá insostenible en septiembre cuando, a la vuelta de las vacaciones, las facturas por consumo de energía se sumarán a los desembolsos que cada familia realiza con la vuelta al cole. Es ahí donde se puede armar una buena marimorena.

Pero toda esta sucesión de polémicas amenaza seriamente a un Gobierno de España que no encuentra fórmulas para atajar la situación. Es una bomba de relojería que amenaza con estallarle en las manos a Pedro Sánchez. Y no solo por la presión de los contribuyentes.

Sus socios en el Ejecutivo están subiendo el tono de sus demandas, conscientes de que pueden sacar tajada de este lío. El nivel de intensidad crece y ayer la vicepresidenta segunda, siempre bastante comedida y conciliadora, sacó la tijera de podar para decir que “tenemos que intervenir en los precios de la energía y regularlos”. No es lo mismo que lo pida Pablo Echenique a que lo haga Yolanda Díaz, obligada por los suyos como máxima responsable de UP en el Gobierno a dar respuestas. Si a eso le añadimos que los morados van directamente a por el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ya tenemos un problema gordo, que no tardará en saltar. Cuestión de tiempo. antón trabanca