ES difícil no caer en la tentación de ver a Pedro Sánchez como un hombre atribulado (pero sin perder la compostura) entre dos mujeres. El relato político, esos guiones de Iván Redondo que dejaron de ser tendencia, se convierte de pronto en una historia con posibilidades dramáticas, con mucho más fuste literario y con grandes posibilidades en los índices de audiencia.

Y eso que Isabel Díaz Ayuso parece haber hecho mutis por el foro, relativamente. Cuando volvió de América parecía inmersa en la dramaturgia del líder, inspirada quizás por aquella grandeza transoceánica. En esta trama argumental previa a las elecciones, porque de eso va el asunto, ella se reserva un papel, y es seguro que tanto Casado como Sánchez la observan. Uno por si las moscas, y el otro porque recuerda la batalla de Madrid. Ahí empezó Sánchez a comprender que necesitaba otro guion y otros guionistas. ¿Hay un viaje al centro? De momento, hay un regreso al calor de hogar. González dio un abrazo al hijo, no diré pródigo, pero sí respondón y un poco a su aire.

Lo que observamos en torno a la reforma laboral, como una especie de bomba retardada que se ha activado justo en ese tiempo nervioso que es el final de una legislatura, parece más una coreografía identitaria que una nueva batalla. Lo que quiere dibujarse en esta disputa, en esta crisis de coalición, lo que sea, es la diferencia identitaria de las izquierdas. Sánchez gobierna con Yolanda Díaz, estrella más que emergente, pero abraza a Calviño, como abrazó a González, en busca de la templanza y la seguridad del hogar, en busca de un perfil de Estado, que ahora, en el tramo final, juzga necesario para el cartel electoral. Porque las encuestas no dejan a nadie tranquilo.

Es fácil ver que la pelea entre Calviño y Díaz puede terminar irritando a Sánchez, que las tiene, es un decir, sentadas a su derecha y a su izquierda, en ese cielo monclovita. Cada una susurra algo al oído del jefe, y me temo que son palabras opuestas. Sánchez sabe que ha prometido reformar la reforma, no sé si derogarla, lo ha dicho en mítines y en cosas. Pero puestos a ello surgen diferencias, y está Europa, y la metodología, y el asunto de la temporalidad. Sánchez sabe que no puede perder la iniciativa, aunque al tiempo debe lograr que la coalición resista, porque un adelanto electoral, dadas las circunstancias, sería para él el peor de los escenarios.

Yolanda Díaz presiona al presidente, que encara un final de legislatura en el que preferiría más calma y menos personalismos, pero ella vive la gran transformación del liderazgo, la construcción de su propia esencia como líder, no exactamente huérfana de partido, no exactamente sola, como se ha dicho, sino recreando una izquierda que va más allá de los programas de Podemos, que intenta construir una nueva alternativa a la izquierda de la izquierda, la suya, un liderazgo tan arriesgado como competitivo.

Díaz sabe que parte de su identidad, esa que llevará a las urnas, se construye en este envite de la reforma laboral. Sánchez, en cambio, necesita que los suyos aparezcan como imprescindibles, necesarios, no puede alimentar más liderazgos, no quiere perder guerras de última hora, y por eso proclama que todo se hará como manda Europa, y que basta ya de este duelo al sol.