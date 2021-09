Una Europa sin Merkel

CUANDO esto escribo el escrutinio de las elecciones al Bundestag sigue en nuestras pantallas. Parece que el empate entre Scholz y Laschet persiste, como estaba previsto, lo que supone el ascenso de los socialdemócratas (que en el escrutinio parecen gozar de una leve ventaja) y el descenso más que evidente de los democristianos. Pero, como digo, a la espera de los resultados finales y de las coaliciones posibles, lo cierto es que todo está muy igualado, lo que explica, sin duda, la importancia de esta coyuntura política.

Es una coyuntura que afecta, ante todo, a Alemania, como no podría ser de otra manera, pero también a toda Europa. Y, si me apuran, pues la relevancia de Alemania en el contexto global es indiscutible, a todo el planeta. Se diría que hay aquí muchas cosas en juego, especialmente en un mundo cambiante, inestable, con Biden ejerciendo una política no siempre comprensible, que no termina de ser cómoda para Europa (por mucho que no sea Trump), amén de otros asuntos relevantes, como la cuestión de los liderazgos.

Decir adiós a una política importante, como sin duda ha sido Angela Merkel, siempre implica cierta dificultad. También para el electorado. Y no digamos para su partido. Lo estamos viendo en este incipiente escrutinio al que acudo mientras escribo, pero lo cierto es que la era que se inicia es justamente la era ‘post Merkel’ y eso significa que habrá que pasar página de alguna forma. Por más que los candidatos compitan en ser los más ‘merkelianos’ posibles, lo que indica el reconocimiento de una notable solidez, bastante espartana, de su antecesora. ¿Seguirán sirviendo las recetas de Merkel?

Su legado ha sido bien recibido, pero el mundo cambia a gran velocidad. Merkel aparece hoy como una gestora inagotable, mayormente silenciosa y muy tenaz, poco afín a ejercer un papel actoral sobre las tablas del teatro de los liderazgos (no como otros en la esfera internacional), sobria y sin alharacas. Pero el futuro, más allá de reconocerle el esfuerzo y el sentido común, tendrá que enfrentarse a otros retos, y por eso Europa también se dispone a afrontar la era post Merkel, porque afecta a toda la Unión. Implica un mundo nuevo.

Este mundo es mucho más líquido, más pequeño y vigilado, incluso por lo que se refiere a algunas grandes democracias, y el eje geopolítico se desplaza a gran velocidad. Merkel no abordó en exceso estos asuntos, que se precipitaron a partir de Trump y con el vertiginoso ascenso de China. Por tanto, su legado es bastante monolítico, basado en una austeridad superada y en una defensa de la estabilidad en un mundo cada vez menos estable y predecible. Su idea de gestión escueta, incluso gris, sin competir por liderazgos mediáticos (de ahí esa frialdad ante el ‘brexit’ de Johnson, todo ese ruido inmaduro) ha dejado a Alemania en buen lugar, pero es posible que el mundo que se avecina, que ya está aquí, demande algo muy diferente.

En ello estaban anoche los alemanes. Y también Europa. Ojalá sepamos mantenernos lejos de la estridencia mediática y la política de eslóganes y titulares vacuos. Europa no necesita competir por los liderazgos, sino aumentar su eficacia. Y también mejorar la autoestima frente a la hinchazón del Reino Unido o las políticas pragmáticas de Biden. La Unión debe importar al menos tanto como los estados que la forman, y esa política ha de abordar asuntos urgentes y difíciles. Sin la Unión el fracaso está asegurado en un mundo complejo. Eso también lo pensaba Merkel. Y esa idea debería permanecer.