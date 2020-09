Una excusa no creíble

EL Partido Popular repite una excusa que no es creíble para oponerse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su presidente, Pablo Casado, esgrimió hace unos días, después de su encuentro con Pedro Sánchez, que no podía pactar el cambio de los vocales del CGPJ con un Gobierno del que forme parte Unidas Podemos, que, en palabras de Casado, quiere implantar la República y cuestiona la independencia judicial.

Sin embargo, la formación de Iglesias ya formaba parte del Gobierno cuando a finales de julio los negociadores del PP y PSOE cerraron un preacuerdo sobre los 20 nombres elegibles para integrar el órgano del gobierno judicial. No fue obstáculo entonces la posición de Unidas Podemos sobre la monarquía ni tampoco el cuestionamiento de alguna actuación judicial. Por eso tal excusa carece de sentido y pone de manifiesto que la postura de Casado obedece a otras circunstancias internas de su formación política.

Un buen amigo y compañero, bien relacionado con el PP, me advirtió cuando Cayetana Álvarez de Toledo fue cesada, que esto suponía además la oposición frontal a la renovación del CGPJ. Paradójica situación ya que esa ex portavoz parlamentaria, precisamente, se oponía al intercambio de cromos de jueces entre los dos grandes partidos. Si es así estaríamos ante una reacción por parte de Pablo Casado no solo irresponsable sino bastante pueril: cómo la portavoz se oponía al acuerdo, al echarla ahora también me opongo a la renovación para que no se me reproche que la despido por ello.

Porque, ni siquiera fue utilizado por Casado el argumento del cambio del sistema de elección parlamentaria de los jueces. No; se recurre a una excusa de más calado político para erosionar al Gobierno de coalición y al tiempo seguir conservando un Consejo muy cómodo para el PP. Y, en fin, el colmo de esta grotesca peripecia es que nada menos que uno de los firmantes de aquel preacuerdo de renovación salga ahora con la misma cantinela de su líder nacional.