Una guerra contada por la gente

ES posible que a la hora de construir el dichoso relato (la Historia tiene guionistas) nosotros nos coloquemos en una súbita ola de dignidad, cuando es cierto que tenemos motivos para la autocrítica. Sí, desde luego. Pero yo veo la solidaridad, veo la compasión (es buena, no es antigua, no es humillante, no es ideológica: es humana y conviene recordarlo), veo también el esfuerzo de tantos anónimos y la unidad política, que ha tapado algunas bocas siempre dispuestas a agitar la división. Bien: todo esto es innegable. Europa con sus errores se ha llenado de dignidad, pero también de energía política y de razones para la democracia. Se teme a la democracia cuando se teme a la libertad.

Frente a toda esa lluvia de propaganda (realidades contadas según quién las cuente, descaradas ficciones) hay ciertas evidencias: las ciudades que arden no son un decorado. Cada día asistimos a titulares que anuncian lo peor, porque estamos rodeados de tragedia, abrazados por ella, aunque los que la sufren en primera línea de fuego son, no se olvide, los ucranianos. Hay continuos avisos para el desastre, en todas sus formas, y acusaciones cruzadas, de las más variopintas. Así es el mundo de hoy. Quien tenga una lámpara que busque la verdad. Algunos periodistas lo hacen y mueren por ello.

Hay relatos de muy diferente naturaleza. Pero esta es una guerra contada sobre todo por la gente, por las víctimas, con sus móviles, desde los coches con los que atraviesan Europa. Ya es muy difícil inventarse la realidad: se cuela por cualquier grieta, incluso en los lugares más opacos. La gente habla bajo las bombas, mirando el cielo de reojo. Se aplica una naturalidad extraña a la barbarie, se quiere reivindicar la civilización pisoteada. Chirrían los edificios desventrados, las calles desoladas, mientras la vida sigue a pocos kilómetros del infierno, mientras la más primitiva bestialidad se encuentra de pronto, por ejemplo, con la música en las plazas. Es muy difícil acabar con la belleza.

Luego, los líderes. Zelenski es ya una figura mediática, pero, mucho más, tiene que aprestarse a lidiar cada mañana con una historia de terror. Sus frases de ánimo y resistencia coinciden con la caída de los misiles. Interviene a distancia en Parlamentos de todo el mundo y ayer mismo se reunió con Mateusz Morawiecki, Petr Fiala, y Janez Jansa, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, respectivamente. Viajaron en tren a la ciudad asediada: todo un símbolo. Toda una declaración.

De alguna manera, Kiev y Moscú siguen negociando, sin que decaiga la lluvia de fuego. Y China, inevitablemente, se ha incorporado al escenario, aunque nadie sabe muy bien aún cuáles son sus líneas en el guion. Cuál será su papel. Incluso se desconoce si quiere tener líneas en el drama o prefiere el silencio. De pronto, todo está afectado por la globalidad comercial, por los asuntos del dinero. De pronto la economía demuestra que dicta sus reglas. Algunos creen que ahí es donde se juega la guerra. Pero los muertos son los muertos. Biden vendrá a Europa, pero es Europa quien está en el centro de todo. El reto es tan feroz que cada día crece más y se hace más fuerte.

La derrota vendrá si el relato se diluye, si nos olvidamos de la guerra, aunque sea tan cercana. La derrota vendrá si la destrucción se alarga y el dolor se estira y enmudece sobre el suelo calcinado. La derrota vendrá si nos acostumbramos a la muerte.