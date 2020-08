Una moda estúpida

SERÁ la depresión que me produce el inminente regreso al planeta Realidad, pero me enfurece que predomine tanto lo sombrío y lo amargo, mientras las pequeñas luces de la vida se mantienen encendidas con gran dificultad. Me enfurece y me parece injusto. El ciudadano no se merece esto: usted, yo, nosotros. Lo mismo que la enfermedad y la muerte me parecen profundamente crueles, pues nos arrebatan lo mejor que tenemos sin explicaciones, también resulta insufrible este presente que sólo engorda lo malo, que inaugura los días con todo aquello que nos entristece y nos destroza, cuando la vida es un bien breve, a todas luces muy escaso para todo lo que hay que descubrir y amar. No hay tregua. Aquí estamos, levantándonos cada mañana con un peso infinito en los párpados. No podemos, ni sabemos cómo: pero habría que hacer algo por cambiar el signo de estos días feroces.

Me dirán que todo cambiará cuando la pandemia pase. Muchas cosas cambiarán, pero algunas seguirán ahí, instaladas en el aire de la confusión contemporánea. Se quedarán, y quizás tendremos que acostumbrarnos a ellas. Muchos creen que nunca volveremos a ser como hemos sido, como ya ha sucedido en otros períodos críticos de la historia. Así es como cambia la humanidad. Así es como cambiamos de piel y de costumbres. Hay cosas que nos hacen girar en pocos segundos, y hay cambios que llevan siglos.

Lo que no entendería es cambiar para empeorar. Es cuestión de perspectiva, pero me parece que este tiempo es proclive a encauzar el pensamiento de la gente por caminos prediseñados, de los que es conveniente, al parecer, no moverse. Ya estaba sucediendo antes de que todo esto pasara. Ya las redes sociales muestran síntomas preocupantes que no dejan de empeorar. No es el futuro que uno se imaginaría, si el futuro es esto (espero que no). Si está en marcha una revolución que reivindique y ponga por delante lo que necesitamos de verdad como seres humanos, es decir, el conocimiento, la alegría, la risa, la cooperación, la solidaridad, la abolición de todo dogmatismo, he de reconocer que para mí es aún una revolución invisible. Al contrario, creo que viajamos justo en la dirección contraria a todo eso.

La sociedad, frustrada, notablemente paralizada o asustada, sólo producirá un nuevo tiempo si tiene fuerzas para crear sin someterse a dogmas, elevándose por encima de la levedad (o del pernicioso maniqueísmo pueril) que a muchos parece convenir. Como solemos decir aquí, los matices incomodan a los que buscan reglas superficiales de actuación. Pero el matiz es la esencia de las cosas. El futuro debería ser la derrota de esas mañanas abocadas a la amargura. Más allá del virus que nos ha herido y trastocado, uno empieza a identificar que hay un gusto por ‘problematizar’ (mil perdones por el término) todas las cosas que suceden. Todas. Se nos cuela de matute, como si fuera pensamiento elaborado (ese que tanta falta nos hace y algunos desprecian), esa tendencia sistemática a soliviantar, amargar, tensionar, dificultar: es un hecho incuestionable y es válido para casi cualquier asunto. ¿Cómo no van a provocar el hastío absoluto de los ciudadanos, que no quieren vivir en una tensión continua y se ven empujados a ello, como si fuera una moda o una competición estúpida?