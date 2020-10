Una noche con Ramón Gener

RESULTA difícil encontrar a alguien tan sinceramente apasionado como Ramón Gener. Pasaba la noche del martes por ‘Late Motiv’, lo de Buenafuente, y no es la primera vez que sucede, ni será la última. Gener es uno de esos personajes imprescindibles que llevan la emoción, la felicidad del conocimiento, el disfrute de las pasiones, allá donde van. Buenafuente lo presentó como su divulgador musical de cabecera, y es verdad que lo ha sido durante muchos años, y lo sigue siendo, no sólo a través de ‘This is Opera’ (La Dos), sino mediante sus libros, sus intervenciones, sus charlas y sus cosas. Gener es uno de esos humanistas que todavía existen, a pesar de que vivamos un momento de simplezas, superficialidades y maniqueísmos, un momento realmente triste y empobrecido, repleto de grisuras. Gener es alguien que, definitivamente, te alegra el día.

Ramón Gener, más allá de ser músico, es un gran disfrutador de la cultura, si me permiten la expresión, y, sobre todo, alguien dedicado a que los demás la disfrutemos tanto como él. Casi me parece increíble, ahora que se buscan las tensiones y todo lo feo de la sociedad, ahora que se cruzan insultos y se ha enseñoreado de los patios mediáticos un lenguaje a menudo tosco y mezquino, ahora que nadie parece preocuparse por la necesidad de que la alegría y la pasión estén por encima de todo, que Ramón Gener siga ahí, incombustible, transmitiendo con generosidad todo lo que la música, sobre todo la música, le ha enseñado. Necesitamos mucha más gente así. Tenemos que construir la sociedad con las personas así, que trabajan a partir de la emoción. Personas capaces de iluminar los días a través del conocimiento.

Escuchando a Ramón Gener la otra noche, como hace años, por ejemplo, en la presentación de aquel libro titulado ‘El amor te hará inmortal’ (Plaza & Janés), donde la música se convertía en una forma de vida, en un camino hacia la felicidad y hacia la comprensión del mundo, uno comprende que tenemos que abandonar cuanto antes todo lo que nos sobra, todo ese universo tóxico en el que nos vemos obligados a vivir artificialmente, sólo porque así están algunos construyendo el presente, ellos sabrán por qué. Gener muestra exactamente ese otro lado de la vida, ese otro viaje que hay que hacer. La música nos salva, desde luego, como nos salva la cultura. Y como nos salva el humor. Negarse a todo eso es negarse a la vida, es negarse a la alegría. Lo que de verdad importa.

Anoche, Gener, frente al piano, ejemplificó las diferencias entre Mozart y Beethoven, por ejemplo. Y quiso explicar por qué este último es un héroe, su héroe: luchando contra una vida difícil, contra la sordera absoluta, y contra la soledad. La soledad del genio misántropo, tal vez, el primer genio verdaderamente consciente, que hizo de la música una herramienta poderosísima, muy personal, y nueva, como nuevo era el mundo al que se enfrentaba. Gener estaba la otra noche con Buenafuente porque acaba de publicar en Random ‘Un músico sobre un mar de nubes’, una biografía de Beethoven ilustrada por Fernando Vicente. En realidad, todos querríamos tener a Ramón Gener cerca en los momentos de desánimo, lo que demuestra que la cultura, la música, en fin, es una de las medicinas más preciadas.