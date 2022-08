Una noche no binaria

TODO empezó en la piscina de Juan Carlos, en la sierra. Habíamos formado un pequeño corro fuera de la piscina hablando sobre el colectivo LGTBI +, con respeto, preguntándonos si era necesario ocupar tanto abecedario para describir al colectivo de gays y lesbianas. De pronto alguien preguntó: ¿Y la I, qué significa? Mi amiga Ana, profe y muy puesta en los temas de hoy aclaró: “La I es de intersexual”. Lo dijo con la naturalidad con la que se contesta a un acertijo. Todos bromeamos un rato sobre en qué momento se les había ido de las manos, añadiendo letras al colectivo, que creaban más confusión que lo contrario.

Yo confieso que aquella noche no podía dejar de pensar en la conversación. Se me ocurrió que el signo + del final es una forma de decir... “y lo que falta”. Al volver a casa, me invadió un desasosiego. ¿Qué me había perdido?

Desde que en 1978 se reformó la ley de peligrosidad social por la que gays y transexuales dejaban de ser delincuentes, hasta 2005, cuando fuimos el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual, todo encajaba. Una sociedad no puede vivir de espaldas a su realidad.

Pero, coleccionar letras del abecedario, jugando a ser los más progres del mundo, para contentar a cualquier colectivo que alzara la voz, es algo desmedido. En junio de 2021, el consejo de ministros aprobó la ley trans y de derechos de las personas LGTBI. Esta ley, pendiente de aprobación por las Cortes, incluye nada menos que 37 géneros y 12 orientaciones sexuales.

Así que un día te puedes levantar pansexual, pero tras una comida con un vino y unos gin-tonic, decidir que casi prefieres ser demisexual esa noche, sea lo sea que signifique eso. Puedes amanecer y llamar a un amigo para decirle que no, que al final eres queer, que lo has pensado bien. Todo esto y más, que ignoraba mi amiga Ana es lo que incluye ese signo +.

Ayer le llamé y le recordé nuestra conversación. Le dije que por lo visto, pese a las innumerables opciones de elección de sexo y género que teníamos, había un colectivo indignado por no haber sido incluido en la ley. “¿Quién?”, preguntó, con tono de intriga. “Pues los no binarios”. Esa noche soñé y me desperté con el corazón acelerado. ¿Y si yo fuera no binario y no lo sé?