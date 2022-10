Una nueva institución total: la red

Fue Erwin Goffman quién creó el concepto de institución total. Este concepto, creado para el estudio de los viejos manicomios, va más allá de eso, pues serían también instituciones totales las cárceles y campos de concentración, los cuarteles y los monasterios y centros similares que existen en muchas religiones y sectas. Una institución total es un organismo, normalmente identificado con un edificio, en el que un grupo amplio de personas viven temporal o permanentemente, ya sea por su propia voluntad o por un internamiento obligatorio. En una institución total todos los aspectos de la vida de las personas están controlados durante todo el día y también en parte de la noche. Viven enclaustradas, en celdas o en alas de los edificios, en salas o en barracones. Suelen vestir un uniforme, o solo tienen una mínima cantidad de ropa. El uniforme y los vestidos son parte esencial del proceso de despersonalización, por el cual una persona con nombre pasa a ser, por ejemplo, denominada con un número, que puede ir cosido en su chaqueta, o tatuado, como era el caso de los judíos en los campos de concentración nazis. Naturalmente eso no se le hacía a los prisioneros de guerra, ni presos comunes, ni soldados, ni a los miembros de órdenes religiosas, cuyo proceso de despersonalización consiste en cambiar su nombre por otro religioso.

En una institución total los internos se levantan a una hora fija, a una llamada o toque de corneta, toda su jornada está regulada, y también su trabajo, su comida, su higiene, e incluso el escaso tiempo de descanso que puedan tener. Es normal tomar lista varias veces al día y moverse en formaciones y grupos, como se hace en los cuarteles. Es un hecho curioso, pero poco conocido, que en los campos de concentración y exterminio para los judíos los alemanes aplicaban la rutina cuartelera. Se formaba y tomaba lista al levantarse, se inspeccionaban las camas, que eran colectivas y a veces no tenían ni ropa, pero en las que todo tenía que estar alineado. En Auschwitz había una banda, cuya historia cuenta Simon Lasks en sus memorias, que tocaba marchas militares para los que iban o volvían desfilando del trabajo, mientras los guardias vigilaban que marcasen bien el paso.

En una institución total no se explican los reglamentos, solo se cumplen. Cuando los prisioneros llegaban a Auschwitz se les decía Keines warum, “aquí no hay por qué”. Los reglamentos no se piensan, se cumplen, aunque puedan ser violados por los guardianes, que pueden caer en la corrupción económica, sexual y de todo tipo. Pero esos reglamentos no pueden funcionar si no se asumen, si cada interno no le da su asentimiento. Por eso el gran sociólogo de los campos de concentración Wolfgang Sosfki ha explicado que esas instituciones son la suma de dos variables: opresión y asentimiento, y que cuando una aumenta, la otra disminuye. No puede haber una opresión absoluta, por eso en cárceles y campos de concentración, en manicomios y cuarteles, conventos y colegios hay posibilidad de “organizarse”, en mayor o menor medida, y burlar las normas.

Pero esto ya no es posible cuando una nueva institución social, la llamada red, consigue basarse en un falso asentimiento por el que todas las personas creen que lo que hacen lo hacen voluntariamente, y eso les permite aumentar su libertad. Se ha conseguido que la gente asuma que solo puede aumentar su libertad cambiando sus herramientas. Los sistemas TIC no son un fin en sí mismos, sino herramientas, o sea, medios para conseguir fines de todas las clases posibles, pero tienen una lógica que puede ser perversa para los incautos, entre los cuales hay cada vez más profesores y políticos.

Tanto el hardware como el software de los ordenadores se rigen por dos principios: la demanda inducida y la obsolescencia programada. Son los fabricantes quienes dicen lo que es imprescindible en informática o telefonía, y los posibles compradores asienten con entusiasmo, reconociendo que esas necesidades ya las tenían en mente. Los aparatos se quedan muy pronto obsoletos y la información a veces no se puede pasar de unos a otros. Hay ordenadores que ya no leen CDs, ya no digamos los antiguos discos blandos. Los programas suelen ser incompatibles y hay que cambiarlos y actualizarlos para que el consumidor esté siempre cautivo y tenga que invertir constantemente dinero. Imaginémonos que compro una navaja suiza de 12 usos, o sea, otra herramienta de usos múltiples. Me durará muchos años y no la cambiaré si no lo necesito, ni la tiraré a la basura, porque siempre va a funcionar. Si fuese una navaja TIC pasaría a comprar la navaja de 16 usos, luego la de 20 y así sucesivamente, y lo que es peor, iría tirando las viejas porque nadie las querría ni regaladas.

Las TIC son una institución total que integra las industrias de la energía, de la electrónica, y de muchas ramas diferentes de la física y la química en la creación de sus componentes. Además tienen unos lenguajes de programación regidos por algoritmos o fórmulas muy complejos. Para quien no lo entienda, la tabla de sumar es el algoritmo que nos permite hacer todas las sumas posibles, y por eso un algoritmo, por muy complejo que sea, no es nada místico. Esos lenguajes son exclusivos y de uso obligatorio. Pero además todo el sistema TIC es un sistema controlado por las empresas líderes en la fabricación y las empresas de telecomunicaciones. Pero el usuario TIC se siente libre dentro de una serie infinita de muñecas rusas.

Las TIC son indispensables en el mundo militar e industrial, en el económico y administrativo y sus usos en esos casos no son opcionales, sino obligatorios, como sabemos cuando para acceder a la administración, la sanidad, la banca o la educación tenemos que utilizarlas, casi siempre pagando. Pero donde su uso se está haciendo más perverso es en los niños y su educación cognitiva, social y ya no digamos moral y política.

Nuestro cerebro al nacer es como un ordenador sin software. Tenemos que aprender a ver los objetos en el espacio, a escuchar, a controlar nuestras manos para coger cosas, luego a andar, correr, a expresarnos, a pedir cosas y a saber que para conseguirlas hay que cumplir ciertas condiciones y asumir la frustración mediante un sistema de estímulo y respuesta, de recompensa y castigo o reprimenda. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a hablar, a identificar los objetos, a las personas y a encuadrarnos en la red de las relaciones familiares y sociales, para integrarnos en el mundo y vivir en él. Todo este maravilloso proceso se llama educación.

Parte esencial de la educación es el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. La invención de la escritura supuso un proceso en el que aprendimos a coordinar las áreas de nuestro cerebro que controlan el lenguaje con las áreas visuales y los movimientos de las manos. Las palabras se escuchan, no se ven, excepto cuando se leen. Y de la misma manera que los homínidos aprendieron a usar sus manos, diferentes ya de los pies prensiles de otros primates y, gracias a tener un pulgar oponible a los restantes dedos pudieron hacer herramientas, pintar y coser, disparar lanzas y flechas, porque podían coordinar sus manos con la visión a distancia, el aprendizaje de la lectura o de las matemáticas supone modificar nuestro cerebro, creando redes neuronales, o circuitos, que se pueden debilitar o perder en la demencia o con la senilidad.

El mundo educativo ha de ser abierto y lo escrito y aprendido deben integrarse en el mundo natural, con lo que hace ya muchos años se llamaban “lecciones de las cosas”, y por supuesto social. Pero, ¿qué ocurre si los niños solo son educados con medios digitales y utilizan esos mismos medios desde la infancia para casi todos sus juegos, para crear sus redes de amistades, enemistades, y por desgracia de acosos muy poco infantiles? ¿Y si esos niños ven que el mundo de los adultos también es así.? Pues que serán miembros de otra institución total, que les dirá lo que deben pensar, aprender, sentir, cómo reírse y entretenerse, y cómo manejar unas herramientas que les pueden hacer sentirse poderosos e impunes, a veces, porque el mundo digital puede sustituir al real.

Son ignorantes no los que no saben, sino los que no quieren aprender. Los ignorantes no quieren saber nada nuevo, pero sí ser innovadores. Por eso en la educación y la política crece el número de personas que adoran las formas y desprecian los contenidos. Como no saben inglés, creen que con el inglés ya se sabe todo, y como desconocen lo que es un ordenador más allá del teclado, creen que pueden salvar al mundo con ellos. Por eso hacen cruzada en contra del uso de los libros en la enseñanza y quieren sustituirlos totalmente por los ordenadores, que serán comprados en masa por la administración o los padres, y que quedarán inmediatamente obsoletos. Y lo que es peor, que tendrán unos contenidos, impuestos por la administración a los niños y a los profesores, y que serán comprados a las empresas beneficiarias de todo el proceso.

Este año el PIB de China ha superado al de los EE. UU., su población multiplica por cuatro a la de ese país, su poder militar está casi igualado, su sistema educativo es muy eficiente, su control de los mercados creciente, y su tecnología también. Debería ser un paraíso por su tecno-ciencia y poder de mercado, pero no es verdad: es un país comunista con pocas libertades. Es un buen ejemplo de una serie de instituciones totales integradas controladas por unas oligarquías, que en poco se diferenciarán de las nuestras si seguimos por estos caminos.