Una reina para el mundo

EL reinado de Isabel II se desarrolló encuadrado entre dos guerras. Comenzó en las postrimerías de una guerra mundial, y finalizó con una invasión rusa de Ucrania ante la que Reino Unido quiso mostrar su oposición desde el inicio.

Siempre se mostró la monarca recelosa ante cualquier confrontación bélica. En su carácter pacifista influyó su experiencia durante la II Guerra Mundial, en la que colaboró como operaria de ambulancias dentro del Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, cuando las bombas alemanas hacían mella sobre sus compatriotas.

Tuvo que soportar la indeseada guerra del Sinaí o crisis de Suez, las tres décadas de violencia y troubles en Irlanda del Norte, la guerra de las Malvinas, y hasta la prolongada participación británica en Afganistán.

En muchos momentos su obligada prudencia no logró disimular su evidente contrariedad. Un ejemplo de esta cordura no exenta de convicción personal lo vimos en su respuesta a un indeseado brexit ante el que guardó un forzoso silencio; lo cual no evitó que se posicionase en contra de la escisión de manera simbólica, luciendo un vestido azul con motivos amarillos, o un sombrero del mismo color con las estrellas de la Unión.

Ahora, con una premier en contra de respetar, al igual que Johnson, el Protocolo para Irlanda del Norte; con los norirlandeses hablando de reunificación con la República hermana; con los líderes escoceses flirteando con un nuevo referéndum de independencia; sufriendo el país las consecuencias económicas del brexit; y con Reino Unido tratando de reposicionarse en el ámbito comercial internacional, se va; y deja a los británicos huérfanos de quien más confianza y seguridad proporcionaba a unos territorios cada vez más desunidos.

Su compromiso con la unidad quedó patente a lo largo de sus siete décadas de reinado, en las que también tuvo que soportar la desmembración del Imperio Británico, y la independencia de sus antiguas colonias. Sin embargo, siempre trató de mantener los lazos de amistad con los territorios perdidos. Su frenética actividad exterior queda patente en los casi 170 países que visitó, España y China incluidas, y en su prudencia al no visitar ni los territorios palestinos ni Israel, pero sí Jordania y Egipto.

Y es que en el plano internacional Isabel II supo mostrar su capacidad de adaptación y conciliación también como jefa de Estado, gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, y soberana de la Mancomunidad de Naciones. Su destreza a la hora de gestionar el poder queda patente en el hecho de continuar como jefa de Estado incluso en países ahora republicanos como Canadá o Australia.

Sin duda, haber recibido a doce presidentes de EE.UU, y coincidir con hasta siete papas, reuniéndose con cuatro de ellos, es algo que curte e infunde grandeza de miras y de espíritu.