Una selección impotente

ES obvio que para Marruecos era uno de los partidos de su vida. En primer lugar, por el escenario, con el público mayoritariamente favorable, en segundo lugar, porque se jugaban el pase contra el vecino del norte, con lo que eso conlleva, y, en tercer lugar, y, sobre todo, porque ellos también querían pasar de esta ronda crucial. Evidentemente. Ya no hay enemigo pequeño, y menos en un Mundial, y perdón por caer en el tópico, como nos diría Luis Enrique. Será un tópico, una frase hecha, pero es una realidad. En un artículo reciente, publicamos aquí que este campeonato estaba mostrando un resurgir importante de los países asiáticos y africanos. Es verdad que muchos hay sido eliminados tras la fase de grupos... pero no Marruecos. Los países europeos y latinoamericanos, aunque algunos con dificultades serias, han terminado pasando. Quizás, de todos ellos, Marruecos era el más difícil.

Lo que no justifica la eliminación de España, debemos decir de inmediato. Es, claro, un sonoro fracaso, sobre todo a tenor de las expectativas. Aunque también es verdad que no todos las tenían consigo: tras el comienzo fulgurante ante Costa Rica, todo lo demás ha sido un descenso hacia el infinito naufragio. El partido ante Japón enseñó ya la fragilidad de nuestras costuras. Se podrá decir, claro, que peor le ha ido a Alemania. Es muy cierto. Ya se sabe: el que no se consuela es porque no quiere. Pero ayer, al terminar el partido, mientras algunos analistas de Movistar insistían en pedir árnica para el fiasco, recordando que un penalti lo falla cualquiera (sí, el que no se consuela es porque no quiere), Luis Enrique dijo en canutazo que hay que tener la dignidad de reconocer la derrota. Muy de acuerdo. También añadió aquello de que los penaltis sólo los fallan los que los tiran... Ay, los tópicos.

La eliminación de España a manos (a pies) de Marruecos es dolorosa. ¿Igual de dolorosa si hubiera sido ante otro rival? Creo que sí. Pero tiene un significado último, se quiera o no, y Marruecos lo ha vivido así. Un gran reto para una selección extraordinaria y peculiar, que está compuesta de jugadores nacidos en lugares diferentes, lo que habla de la globalidad contemporánea, pero muy comprometidos con el equipo. También España ha demostrado gran compromiso, sí, pero una gran impotencia. Una falta de efectividad pasmosa (acrecentada por la lamentable tanda de penaltis). Se podrá decir que Marruecos fue una selección cerrada a cal y canto, que nuestra posesión fue casi absoluta. Y es cierto. Pero, aunque yo soy un gran defensor del ‘tiki taka’, cuando sirve para generar superioridades reales, también sabemos que la posesión no garantiza nada. No se olvide que ayer Marruecos llevó a cabo aproximaciones de mucho peligro, y hubo duelos resueltos por jugadores marroquíes con una fantasía más que notable.

No es cosa de hacer leña del árbol caído. No debe hacerse nunca, pero también es necesario analizar el tamaño de la decepción. Para Marruecos es un triunfo histórico y confirma, por supuesto, que crece una revolución futbolística desde África y Asia que fraguará en el futuro. A saber dónde podrán llegar, incluso en este Mundial. España, un equipo joven con capacidad de mejora, tendrá oportunidades para redimirse. Pero esa impotencia a la hora de marcar, incluso de penalti, debería hacérsela mirar. En cuanto a Luis Enrique, es verdad que ha crecido vertiginosamente como streamer. Mal asunto si esta novedad es todo lo que nos deja el Mundial.