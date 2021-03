Una UE más segura

LA Unión Europea se está quedando atrás en materia de influencia internacional. Algunos incluso opinan que su mera razón de ser podría ponerse en entredicho si no espabila y logra recuperarse de ese caos generado en torno a la adquisición y distribución de vacunas que hemos lamentado estos días pasados. En medio de este desconcierto, que afecta sobre todo a la confianza de los ciudadanos, apenas vislumbramos ciertos progresos que bien merecen ser resaltados, pese al poco interés mostrado por la prensa generalista. Me refiero, en esta ocasión, a la cumbre europea celebrada hace dos semanas, donde se puso de manifiesto la necesidad de priorizar y reforzar la frontera sur. La cuestión del Mediterráneo es algo que afecta a España de manera decisiva. Pero nuestro país, hasta ahora, no ha contado ni con la comprensión ni con la colaboración del resto de nuestros socios de la Unión.

El hecho de que ahora aparenten reconocer la necesidad de afianzar nuestras alianzas comunes con todo el norte africano es un gran paso. Sobre todo sabiendo que desde Marruecos hasta Líbano, pasando por Argelia, Túnez, Libia y el propio Egipto, ambas orillas del Mare Nostrum están destinadas a entenderse y a cooperar en materia no sólo económica y migratoria, sino también de seguridad y consolidación democrática. Y dado que la Unión por el Mediterráneo (UfM) que pretendía liderar España desde aquel Proceso de Barcelona de 1995 y su posterior consolidación en la Cumbre de París de 2008 no avanza como hubiésemos deseado, bienvenidas sean cuantas iniciativas resulten necesarias para afianzar la presencia de la UE en un área de influencia tan trascendental. Lo mejor de este nuevo paso estratégico y diplomático es que pretende desarrollarse al amparo de lo que parece ser una renovada disposición a fomentar la autonomía europea en materia de defensa y seguridad, lo cual no exime a los veintisiete de la UE de seguir cumpliendo sus compromisos con la OTAN.

El aumento de la colaboración y del gasto militar demandado por la Administración Trump constituye una exigencia asumida también por Joe Biden como gesto de buena voluntad para consolidar la Alianza Atlántica, y más en un momento en el que son tantas las emergencias humanitarias, sanitarias, económicas, políticas y sociales que debemos afrontar entre todos. Aun así, la UE no debe perder su identidad ni su estrategia diplomática con nuestros vecinos tanto transcontinentales como del otro lado del Atlántico. Sólo faltaría que cayésemos en el error del conformismo; y que mientras EE.UU. retoma sus relaciones con Venezuela y Cuba, y hasta le tiende la mano al triángulo norte centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador), los europeos nos rebelásemos contra socios tan próximos y esenciales como Rusia, o como esa China que sigue expandiendo su control e influencia sobre buena parte de las empresas y los puertos europeos.