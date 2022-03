Unha esquerda co lirio na man

Se tivésemos que facer unha distinción básica entre esquerdas e dereitas poderiamos establecer que as primeiras pretenden transformar a realidade en beneficio dunha maioría social, mentres que as segundas defenden manter a situación e que, en nome da liberdade, cada quen se busque a vida e progrese -é dicir, se faga rico- ata onde sexa capaz.

Pero para modificar a realidade, socialmente adversa, é preciso saber diagnosticala e, en consecuencia, aplicar os mecanismos axeitados para que a transformación triunfe. Porque, obviamente, as mesmas fórmulas non valen de igual xeito nun lugar ou noutro.

Era o que estableceu Lenin cando propuña que era necesario facer unha análise concreta dunha situación concreta. Unha sentencia que resulta de simple sentido común, con independencia das doutrinas políticas e económicas que o pensador de quenda formule. Da mesma maneira non serían xesuíticas -se ben foron perpiaños da súa forma de actuar- sentencias como “en tempo de turbación non facer mudanza” (Ignacio de Loiola) ou “o bo é inimigo do óptimo” (Baltasar Gracián), que algunha vez xa comentei aquí.

Tal vez conviría que esta última sentencia fose observada por esa esquerda hiperideoloxizada, alporizada polo envío de armamento lixeiro a prol da defensa das tropas ucraínas. Proclamar un xenérico “non á guerra” non deixa de supoñer un brinde ao sol. Porque como di aquel adaxio, “unha cousa é predicar e outra, dar trigo”. O slogan serviría -como serviu hai uns anos- cando o Estado español era o agresor cando se produciu a invasión de Iraq en 2003.

Pero perante a invasión rusa de Ucraína, cómpre recuperar a sentencia leninista: a ataque non ten ningunha xustificación e se nos poñemos do lado dos agredidos, necesariamente temos que condenar sen paliativos ao agresor. Sen entrar agora nos eventuais defectos do agredido, do mesmo xeito que non entramos en valoracións morais verbo da vítima dunha violación (como fan os que exculpan os comportamentos machistas).

Esa esquerda que axitou a consigna dos “partidos da guerra” non soubo aplicar a máxima leninista que defende unha análise da situación para actuar en consecuencia. Unha esquerda dominada por uns esquemas ideolóxicos que pretenden que a realidade se adapte a eles, sexa no ámbito do feminismo, do pacifismo ou da economía social. Pero o peor non sería iso. O que fai que un se rebote é o emprego das respostas á crise de Ucraína -erradas ou acertadas- para desgastar a quen desde tamén a esquerda alternativa -Yolanda Díaz- está por impulsar un eventual proxecto electoral que podería marxinar a Podemos.

E é aquí cando cómpre lembrar a sentencia de Gracián. Unha cousa é o ideal a facer e outra, o necesario, o que o momento esixe. E agora, aínda que se sexa tragando rodas de muíño, unha maneira -entre outras- de frear a agresión rusa é prestar axuda militar a Ucraína, limitada obviamente. Facer tal cousa non é aumentar a escalada senón axudar a quen ten o dereito do seu lado, nin que sexa por algo tan elemental como é defenderse dunha agresión brutal.

¿Ou cantos veces tivemos que facer cousas que non nos prestaban pero que consideramos que eran necesarias? E no caso de Ucraína, facilitar armamento ao goberno de Kyiv non impide apoiar cantas xestións diplomáticas sexan precisas para deter a agresión e procurar un marco de acordos que conduza a unha paz estable e xusta.

Unha teimosía -esa dun pacifismo dogmático e baleiro- que choca co realismo co que actuaron outros socios da coalición UP, desde PCE/Esquerda Unida a Catalunya en Comú, coas pinzas no nariz ou o bicarbonato para dixerilo que fixese falta, se queredes. Iso sen considerar o compromiso de lealdade necesaria que implica calquera coalición, máis aínda se é de goberno. Pero esa esquerda adanista (á que poderiamos engadir esoutra versión pijo-indepe que son as CUP, que no parlamento de Cataluña non aplaudiron a presenza do cónsul ucraíno en Barcelona) cree que con ela empezou todo e por iso peca de manca de memoria. E así esquece que cando Os Verdes accederon por primeira vez ao goberno alemán, Joschka Fischer tivo que defender fronte aos seus compañeiros de partido o papel da OTAN e nese senso, o bombardeo contra Belgrado na guerra de Kosovo.

Joaquim Ventura