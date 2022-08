Unha transformación irreversíbel

A UE, para facer fronte a un posíbel corte do gas parcial ou total de Rusia, pretende reducir o consumo de enerxía nun 15%, e un 7% no caso de Portugal e do Estado español (que máis unha vez deu pasos atrás na súa oposición frontal). A finalidade sería acumular reservas para o inverno. Esta solución aínda que se presenta como transitoria todo indica que se manterá durante algúns anos. Conseguir países que substituían a Rusia como subministrador de enerxía e materias primas non é algo doado, especialmente en relación co petróleo, gas e carbón. Ademais é un gran exportador de: madeira, o ouro, paladio, platino, cobalto, níquel, vanadio, tungsteno,...

Bruxelas seguindo sen matices a estratexia dos EEUU, un país que conta cunha maior riqueza de materias primas e compite con Rusia polo mercado europeo, pegouse un tiro no pé coas sancións, xa que afectan á súa cadea de produción nunha morea de sectores. Estas medidas tamén prexudican á economía rusa, mais esta conta con Rusia e China para absorber estas exportacións; máxime se son vendidas a mellor prezo, dando así pulo á actividade económica de dúas potencias que se erguen como alternativas ao bloque occidental e á sua hexemonía.

Seica este sacrificio era necesario para defender a soberanía da Ucraína. Vale, mais: porque non se fixo o propio en Libia, Siria, Iemen, Iraq, Serbia, etc? E, aínda sería máis lóxico que se cumpriran os acordos de Minsk; tampouco se fixo ren para evitar o continuo bombardeo das repúblicas do Dombas, que causaron 14.000 mortos desde 2014 até 2022. Utilizase unha dobre vara de medir, mais neste caso, cunha globalización tan grande da economía, atacando a unha potencia das dimensións de Rusia e acumulando outros países sancionados, estas medidas volvéronse como un búmerang contra as potencias hexemónicas (un exemplo é a inflación do 10,8% en termos anuais no mes de xuño, e o medre do PIB do 1,1% no segundo semestre deste ano no Estado español).

A estas sancións, a un menor medre do PIB e unha inflación que come os salarios, á entrega de armamento á Ucraína e un aumento do gasto en defensa, así como a tentación de elevar os xuros para reducir a inflación, sumáselle unha redución da cantidade de gas para o consumo. Terase en conta nos centros de atención e nos fogares a idade e a saúde dos que utilizan ou habitan é un condicionante importante? En moitos casos pode ser unha medida agresiva. Ademais, semella que non se tivo en consideración que dado o alto prezo do gas tanto familias como empresas xa baixaron o consumo, e nalgúns casos véndose obrigados a reducilo drasticamente e mesmo suprimilo. Polo tanto non se parte dunha situación de normalidade, como o Governo parece valorar. Por certo: cales son as diferencias nas medidas respecto das que se toman nos países que teñen como meta reducir o consumo nun 15%?

As sancións impostas a Rusia foron un erro, que agravaron o conflito e aumentaron o número de persoas afectadas pola guerra. A UE amosou unha falta total de proxecto, de alternativas propias, aínda que o máis grave é que en vez mudar de estratexia, servindo de mediador e facilitando o dialogo, optou por unha maior intervención (cando ao final a Ucraína pode ficar máis destruída, e o mundo dividido en dous bloques). A globalización neoliberal está en retirada, aínda que leve seu tempo, e a carga da derrota afectará ás potencias occidentais, especialmente aos países máis débiles, e ao seu papel na cadea de valor no futuro.