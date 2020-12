Uns orzamentos insuficientes para a Galiza

Dille o líder de Podemos na Galiza, Gómez Reino, ao Bloque Nacionalista Galego que se non votan a favor dos orzamentos do Estado caerán na irrelevancia.

Decátase Goméz Reino de quen foi o que caeu na irrelevancia nas eleccións ao Parlamento da Galiza en xullo?

Actitudes coma as de Gómez Reino e Podemos na Galiza de querer defender a capa e espada os seus xefes en Madrid foron as que o levaron a el e á súa organización política á irrelevancia na Galiza.

Pensa Gómez Reino que o BNG xoga coma el á política de saír nunha foto en Madrid cos defensores da coalición do actual goberno español?

O BNG naceu para defender desde a Galiza os intereses que nos son propios e non para quedar ben nunha foto e a realidade destes orzamentos é terca no que nos afecta coma galegos.

Estes orzamentos ven rebaixados os investimentos que se farán na Galiza en 104 millóns de euros respecto aos de Montoro (PP) de 2018.

Desde o PSOE na Galiza tamén se segue a mesma política que desde Podemos, a de aplaudir o que o desaparecido Fraga chamaría ao goberno amigo.

Queda pois demostrado que as organizacións de obediencia estatal presentes na Galiza prefiren obedecer cegamente os seus xefes en Madrid que defender máis investimentos na nosa nación.

Que fai o señor Feijóo que non é quen de artellar un plan consensuado entre todas as organizacións políticas presentes no Hórreo, para reivindicar conxuntamente uns investimentos xustos para a Galiza?

Vemos, nestes orzamentos, como unha volta máis as organizacións políticas de obediencia estatal presentes na Galiza están máis ocupadas e preocupadas en defender as súas direccións madrileñas que en defender as necesidades de todas e todos os galegos.

O nacionalismo galego faría mal en facer seguidismo dun goberno de coalición PSOE-Unidas Podemos a nivel estatal que non cumple coas espectativas destes orzamentos aquí, na nosa terra.

Desde a Galiza nos vemos, a cidadania galega, coa obriga de reclamar aquilo que consideramos xusto para nós.

Pensan desde o PSOE e Podemos que os nacionalistas e independentistas cataláns e euscaldúns ían votar a favor duns orzamentos que considerasen insuficientes para os seus países?

Agora que parece que o goberno español de coalición PSOE-Unidas Podemos está a negociar estes orzamentos con Esquerra Republicana de Catalunya máis EH-Bildu, pensan que o poderían facer co BNG aínda perdendo cartos en comparación cos do PP de 2018?.

Isto vén demostrar unha volta máis que desde Madrid miran a Galiza sen o máis mínimo respeto, aínda que se trate dun goberno autodenominado de esquerdas.

Estas actitudes veñen a demostrar que precisamos de organizacións políticas de obediencia galega que se preocupen dos intereses da nosa cidadanía e que os defendan en todos os ámbitos.