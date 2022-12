“V Concurso de Canto Compostela Lírica”, en la fase final

Ocho fueron los aspirantes a los cuatro galardones del “V Concurso de Canto Compostela Lírica”, promovido por la “Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago”, y que contaba con el apoyo de la Concellería de Cultura de Santiago, la ayuda de la Dirección Xeral da Xunta de Galicia, A Deputación de A Coruña y la Fundación José Otero-Carmela Martínez, dentro de un considerable nivel artístico, lo que condicionaba en gran medida las decisiones del muy prestigiado jurado, que preside Arturo Reverter, cargo que viene ejerciendo desde las primera convocatoria, un maestro de la crítica con trabajos de referencia como “El arte del canto. El misterio de la voz desvelado”, y que compartió jurado con Victoria Stapells, con quien colaboró en el trabajo “Beethoven: Un retrato vienés” . Abundan las monografías de Reverter de primordial interés, aquellas que han servido con consulta de cabecera editadas por “Península- Scherzo”. La canadiense Victoria Stapells, con estudios de antropología, reside en Sevilla, y es una especializada de traducciones de rigor para los programas de los teatros de nuestro país. Fidelidad de jurado del que también forman parte Joan Company Florit-director del Coro de Les Illes Balears-; la mezzo Graziela Valceva Fierro; Celestino Varela González- director de la Ópera de Oviedo-; el pianista Maciej Pikulski- quien colaboró en los ciclos de Lied de la Asociación, Patrick Canac,- fundador de “Les Musicales du Luberin”, contando con el secretario de Amigos de la Ópera, J.María Miranda, sin voz ni voto.

Compleja responsabilidad a compartir, desde la fase previa, en la que se presentaron diecinueve aspirantes, de los sesenta presentados, procedentes de dieciséis países, elección que pasó por el propio filtro del jurado, como garantía del nivel ofrecido, lo que no impide las ingratas duda en el momento de sentar criterio, a sabiendas de que tan solo ocho sería los agraciados, para esa final de la que saldrían los cuatro galardonados. Atengámonos en principio a las apreciaciones del propio Reverter, para tan ingrata labor: Ha de quedar claro, y todos los estudiosos están de acuerdo, que no hay una voz igual a otra, que hay por tal motivo tantos tipos vocales como voces existen en el mundo. Las clasificaciones y subclasificaciones que tratan de situar y de definir las voces, no son más que orientativas ante la posibilidad de llegar a la clasificación ideal. De todos modos mucho se ha avanzando desde la época renacentista, barroca e incluso clásica, en las que el canto comenzó a adquirir cada vez mayor protagonismo.

Esta fase final, para la que encontraron lugar dos cantantes gallegas, Emilia Pérez, quien eligió para su programa “Je dis que rien ne m´epouvante”, de “Carmen” de G.Bizet, y “Or sai chi l´onore”, de “Don Giovanni”, de W.A. Mozart, acompañada por el pianista Jesús López Blanco, quien repartiría labores como repertorista con Rubén Sánchez Vieco. Susana García, de A Coruña, se decidió por “Gracie ai Numi...Nel grave tormento”, de “Mitridate”, de W.A.Mozart y “Ah, voi condur volete...Ah, donate il caro sposo” de “Il Signor Bruschino”, de Gioacchino Rossini. La jienense Carmen Buendía, dejó “Temerari...Come scoglio” del “Così fan tutte”, mozartiano y la deslumbrante “Bel raggio lusinghier”, de “Semiramide” de G.Rossini. El serbio Milan Perisic, barítono, única voz de varón para esta final acaparada por talentos femeninos, demostró preferencias por “Vision Fugitive...de “Herodiade” de Jules Massenet, y “Si può?”, en los verismos del “Paggliacci”, de R.Leoncavallo.

La polaca Justyna Khil”, de nuevo con “Don Giovanni”, por “In quali eccesi...Mi tradi”, además de la “Carmen”, bizetiana con “C´est des contrabandiers...Je dis que rien ne m´ epouvante”, repitiendo aria en desafío con Emilia Pérez. La ilerdense Monserrat Séró, abordó con dominio “Ah, non credea mirarti...Ah, non giunge”, de “La Sonnambula”, de V. Bellini y “Je veux vivre”, de “Romeo et Juliette”, de C.Gounod. La colombiana Andrea Niño, con “Parto, Parto, ma tu ben mio”, de “La Clemenza di Tito” y “Fia dunque vero...O mio Fernando” de “La Favorita” de G.Donizetti, completando la israelí Anna Tetruashvili, quien igualmente se entregaría a “Parto, Parto, ma tu ben mio”, de “La Clemenza di Tito” mozartiana y que añadiría en la previamente “Una voce poco fa”, de “Il Barbieri di Siviglia”, rossiniano.

Consideración a los dos repertoristas con trayectoria respetable. Jesús López Blanco, especializado en la Escuela Superior de Canto y en el Centro Musikene, con Marta Zabaleta, tuvo como maestros a M.Pikulski- que tanta presencia tuvo en los “Ciclos de Lied”, C.Torreblanca , H.Deutsche, W. Rieger y M.Martineau, entre otros. Pasó por la”ESMUC”, en donde amplió con Francisco Poyato, además de realizar masters de “Liedgestaltung” con Matthias Altheld, en la Hochschule für Musik Freiburg. Rubén Sánchez Vieco, estudió en el Conservatorio Superior de Valencia Maestro Serrano, recibiendo en 2009, la beca para repertorio lírico del Centre de Perfeccionament, mientras probada en dirección artística con J.M. Pérez Sierra, y entre sus maestros, nos encontramos con Lorin Maazel, Zubin Mehta o Alberto Zedda, con quien llegaría a colaborar en su “Accademia Rossiniana”, e igualmente con Mariella Devia. Ejerce la docencia en la Escuela Superior de Música Katerina Gurska.

La gallega Emilia Pérez, fue merecedora del Premio Gaos, que garantiza una actuación remunerada, otorgado por el Consello da Cultura Galega y la Fundación José Otero-Carmela Martínez, una soprano formada con Mirna Lacambra, en el Conservatori Escola d´Opera, de Sabadell, y que gozó como primera experiencia en el rol de “Berta”, de “Il Barbieri di Siviglia”, bajo la dirección de Lucas Fernández tras sus primerizos años de tanteo como integrante de la Coral Polifónica do Carballiño. Recientemente, fue premiada el mes pasado en el Concurso Ciudad de Albacete, el mismo en el que también se presentó Andrea Niño, en el Teatro Circo de esa ciudad. El tercer premio, dotado con 1000 euros, recibiendo un Diploma acreditativo fue concedido al serbio Milan Perisic, barítono que destacó por un par de arias de contrastada resolución, destacando la precisión del fraseo, y los detalles ariscos del “Pagliacci” , para una voz que demostraría robustez y poderío, frente a la dura competencia de la pujanza de las voces femeninas.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, y una actuación en Santiago, fue para la mezzo colombiana Andrea Niño, cantante becada por el Conservatori del Liceu de Barcelona, en donde tuvo como maestra Marta Romeu, además de disfrutar de las atenciones de Teresa Berganza, por la que siente un profundo agradecimiento, desde la preparación meticulosa para el rol de “Angelina” de “La Cenerentola”. Participó en el “Rossini Opera Festival”, recibiendo además una beca de la “Fundación Carolina”, para ampliar estudios en la Accademia del Teatro de La Scala. El primer premio, con una asignación de 4.000 euros, además de tres recitales , entre la “RFG” un rol en el “Festival Les Musicales du Luberon” se le otorgó a la soprano jienense Carmen Buendia, quien asistió a masters de Mariella Devia, Jessica Pratt, Chris Merrit o Mª José Siri. Cuenta con estudios en el Conservatorio Luigi Cherubini, de Florencia, con Donatella Debolin, y su carrera ascendente se confirmó hace un par de años, en el “Festival Rossini”, en el papel de “Delia” de “Il Viaggio a Reims”, para ampliar formación en la “Accademia de Belcanto Rodolfo Celleti”, en el Festival della Valle D´Istria (Martina Franca).