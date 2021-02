Vacunación en la sanidad privada

como dermatólogo que trabaja exclusivamente en un hospital privado de A Coruña, no puedo dejar de mostrar mi profundo malestar y decepción con la Consellería de Sanidade, que falta a su palabra, pues en la carta remitida al Colegio de Médicos de A Coruña indicaba que a finales de la semana pasada como fecha límite se vacunaría al personal sanitario privado. Ello no ha sido así y es en esta semana cuando estamos empezando a ser convocados muchos sanitarios privados, aunque a día de hoy son numerosos los que aún no han recibido comunicación alguna.

Sin olvidar a otras especialidades ni colectivos, quiero dejar claro que la dermatología privada ha sido tratada injustamente desde la administración tradicionalmente, y su imagen pública está muy alejada de la realidad. Sólo cuando se hace un diagnóstico de carcinoma basocelular (el cáncer más frecuente de todos) o de melanoma (el cáncer que más personas jóvenes sigue matando), saltan las alarmas y, temporalmente, se nos da cierta consideración y se presenta nuestra especialidad con la seriedad que merece.

En la dermatología privada no nos dedicamos a “dar cremitas” o poner “botox”, tratamos patologías graves y potencialmente mortales, hacemos diagnósticos precoces que salvan vidas y manejamos tratamientos de última generación, como los biológicos, que mejoran extraordinariamente la calidad de vida de los pacientes.

Durante la pandemia, cuando la sanidad pública se ha centrado casi en exclusiva en la COVID-19, la sanidad privada, además de atender los casos correspondientes de COVID, mantuvo la asistencia por contingencias comunes, causantes de buena parte del exceso de mortalidad tan mencionado (y la que vendrá en el futuro debido a la pérdida de oportunidad). Y en dermatología ello nos lleva a exponernos al coronavirus de forma similar a especialidades que han priorizado antes que la nuestra. Porque tenemos que explorar la cara desde muy cerca, a pocos centímetros, o la boca, (quitando la mascarilla al paciente), y con muchos de nuestros procedimientos terapéuticos generamos aerosoles.

Además, muchos de los pacientes de COVID presentan síntomas cutáneo-mucosos y esa es una consulta frecuente en la actualidad, lo que incrementa considerablemente el riesgo de exposición. Para hacer un diagnóstico preciso necesitamos ver personalmente la cara del paciente de cerca, y tocarla, al menos eso es lo que me enseñaron en la facultad y en la residencia. Independientemente de la cuestionable consulta telefónica y online, son procedimientos insustituibles en muchas ocasiones para la práctica de una correcta lex artis, si lo que prima es hacer un diagnóstico correcto de un proceso que podría ser mortal.

Y ello con frecuencia viendo a más de cuarenta pacientes al día, buen número de ellos excluidos del sistema público al negarles citas presenciales “por protocolo”. Muchos de mis pacientes son funcionarios de ISFAS, Muface y Mugeju, para los que somos su sistema público de salud. Más de 1,4 millones de personas en España, cuyos responsables nos han negado a los dermatólogos privados la protección ya disponible para otras especialidades, en otras comunidades o en otras relaciones laborales.

Las consecuencias que pudieran derivarse de esta actuación negligente al demorar la vacunación podrían haberse evitado, y las responsabilidades que se deriven deberán ser exigidas en su momento.

Otros compañeros (sin entrar a discutir casos de liberados sindicales, mandos y un demasiado elevado número de personas sin contacto directo con ningún paciente) en otras autonomías o en la sanidad pública ya están vacunados, por no mencionar países cercanos, donde la sanidad pública y privada se complementan tradicionalmente en beneficio del paciente, al contrario del crónico antagonismo cainita español, en el que todo el mundo sale perjudicado.