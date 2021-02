Vacunación improvisada?

TODO parece decidido sin reflexión previa. Acabamos de saber que este martes se inició el proceso de vacunación del profesorado, a la vez que se suministraba el compuesto a los mayores de 80 años en sus centros de salud. Para los docentes no será la de Pfizer. Tampoco la de Moderna. Nos tocará la de AstraZeneca, para todos los menores de 55.

Sin previo aviso, el 23 de febrero algunos docentes empiezan a recibir un SMS en su teléfono móvil con la citación para acudir a un hospital perteneciente al área sanitaria a la que se vincula el centro educativo en el que trabajan. En menos de 24 horas deben estar en el hospital indicado. No importa donde residan.

Algo más que discutible, con el trastorno que puede suponer en algunos casos el desplazamiento a determinados hospitales de los que se desconoce hasta su ubicación, al no ser pacientes de esos centros. Así ocurrió con el único cribado al que fuimos sometidos a finales del mes de agosto. Acudíamos pensando que se nos realizaría una PCR, muy lejos de la realidad. Llevamos seis meses de clase. No hubo ningún control más. No parece haber ninguna coordinación entre Sanidad y Educación, lo que deriva en una situación caótica para todos.

Desde el inicio de la pandemia, como parte del profesorado de Galicia, no puedo dejar de manifestar la frustración que el colectivo siente al ver cómo nos empeñamos en nuestro quehacer diario mientras somos ninguneados por la Administración.

Desde aquel inolvidable 12 de marzo en que nos enterábamos por la prensa, sin un comunicado a los centros educativos (sin un correo electrónico, sin una llamada), de que se suspendían las clases presenciales en la comunidad gallega, todo fue un ir y venir entre decisiones tomadas con torpeza, para rectificar una y otra vez, diciendo y desdiciendo a los pocos días, a las pocas horas. Decisiones atropelladas y el profesorado, de nuevo, menospreciado. Una y otra vez.

Aquel 12 de marzo de 2020 parecía un día normal. Pero a quinta hora todo se desmoronó. Nos enteramos por la prensa de que se suspendían las clases presenciales durante los siguientes 14 días, desde el lunes 16 de marzo. Pero luego seguiríamos con la enseñanza online hasta final de curso. Confinados desde el 14 de marzo y en estado de alarma 98 días. El alumnado estaba inquieto, nervioso, alterado. Nosotros también.

La decisión del Gobierno autonómico era la de acudir igualmente al puesto de trabajo el lunes, aunque el alumnado quedase en casa. Esa fue la primera medida que rectificaron durante ese espantoso fin de semana y se sucedieron muchas otras.

El claustro programado para aquella tarde se celebró. Resultó incómodo: no estábamos guardando los dos metros de separación que se recomiendan, ni uno ni medio. Estábamos apiñados en la sala de profesores más de cincuenta docentes. Algunos tosían. ¿Gripe? ¿Resfriado? Todos esperábamos que no fuese el COVID-19 el culpable de los síntomas. Después de la reunión, picoteo entre compañeros casi intuyendo que sería el último.

Entonces yo ya dejaba patente la intranquilidad que me provocaba la situación porque empecé a preocuparme mucho tiempo antes por el coronavirus, desde que las imágenes más desalentadoras de China llegaron a nuestras televisiones. Se rieron de mi ocurrencia: tenía un desinfectante de manos en el bolso que ya llevaba semanas agotado en las droguerías. Lo ofrecí, pero como si se tratase de un perfume de Armani. Solo podían usarse unas gotitas... De nuevo, risas compartidas para alejar el miedo...