Vamos a por el quinto

EL Consejo General del Poder Judicial acaba de cumplir cuatro años con su mandato caducado. Un récord nunca alcanzado en otras instituciones del Estado. Hoy, que se cumple el aniversario de la aprobación de la Constitución, la anomalía que se registra en el órgano de gobierno de los jueces ocupará un lugar destacado en algunos discursos porque su situación es inconstitucional.

La tentación en estos casos es optar por la equidistancia a la hora de repartir las responsabilidades por el bloqueo de las negociaciones. Pero un somero repaso por el periplo de estos cuatro años de tira y afloja, con puntos de inflexión cuando el acuerdo estaba a punto de ser firmado, indican que ha sido el PP quien se ha echado para atrás en el último momento. La última, retransmitida en directo, hay que atribuírsela a la falta de decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante las presiones de la derecha política –Díaz Ayuso– y mediática. Pero antes hubo algún momento chusco como el reconocimiento de que este partido pretendía controlar la Sala Segunda del Supremo ¨por la puerta de atrás¨, a los que añadir un sinnúmero de excusas que denotan la ausencia de voluntad política, sin que haya servido para revertir el bloqueo la modificación de la ley para que el CGPJ en funciones no pueda hacer nombramientos y haya Salas del Supremo al borde del colapso.

Si el PP ha aguantado cuatro años sin renovar el CGPJ no hay ningún indicio que muestre que no pueda aguantar otro año más, con la excusa de que el PSOE pretende una mayor politización de la justicia –como si no hubiera intención política en mantener la composición actual de mayoría conservadora–, hasta que se celebren las elecciones de dentro de un año, en las que se supone que se producirá el sorpasso de la coalición de derechas a la coalición de izquierdas. Así se podrá volver a nombrar otro CGPJ con mayoría conservadora.