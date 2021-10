¡Van a por ellas!

NO cabe duda de que el levantamiento del estado de emergencia en Galicia es una noticia excelente. Significa la vuelta a una cierta normalidad tras casi dos años de restricciones, impropias del ser humano. El virus, en este momento, es menos peligroso. Está bajo control. Las vacunas demostraron ser eficaces. Por lo tanto, es razonable que poco a poco volvamos a la normalidad, a la vieja normalidad. Destaco el mundo de las residencias de mayores, tanto para usuarios y familiares como para los trabajadores. Fueron los mayores damnificados. Sin embargo, aun con la mejoría, no echemos las campanas al vuelo. Puede volver. Es un temor generalizado. No hay más que ver la cantidad de gente que usa la mascarilla en lugares no obligatorios. Afortunadamente. Es muestra de prudencia y solidaridad. La consigna de no bajar la guardia ha de mantenerse. Incluso ha de insistir se en ella con fuerza. En los últimos días llegan noticias muy preocupantes de países cercanos al nuestro. Gran Bretaña e Irlanda entre otros, con los que desde Galicia hay intercambio diario de personas. Otros gobiernos del entorno tomaron medidas drásticas, por mucho que sean impopulares, como la obligación de la vacunarse. Disfrutemos del momento, pero con máxima precaución. Y preparémonos mentalmente para no deprimirnos si el virus vuelve al ataque. Más vale prevenir.