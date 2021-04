Velliños en abril

NO que vai deste mes xa non sei cantas veces teño lido ese célebre verso de T.S. Eliot, “Abril é o mes máis cruel”, que con toda a súa insoportable levidade nos cravan cruelmente os cursis e letraferidos (que palabra tamén insoportable) a través dos medios en chegando abril. Pero hai que conceder que, vista a paisaxe destes nosos últimos abriles, explicámonos a recorrente evocación daqueloutro de Eliot de hai un século (acaba de cumprilo), cando a humanidade espertou perdida ao saír dos horrores da Primeira Guerra Mundial.

Abril foi daquela o mes máis cruel porque iluminaba impudicamente a estupidez dos homes e a loucura das nacións. Abril sinalaba o sangue fresco aínda nas relucentes baionetas. Abril poñía a súa luz amarela enriba de millóns de mozos mortos. E agora abril (un mes moi estatístico) tamén conta por miles e miles os vellos que nesta Primeira Pandemia do século XXI se foron indo sen dicir nin pío.

O tremendo verso de Eliot (“April is the cruellest month”) xa é un tópico que de tanto magrealo perdeu toda a súa floración semántica e quedou murcho. Talvez por iso xa o propio poeta, para lle dar ao lector certa concreción temática, propuxo encabezar algunha edición de A terra baldía cun seu poema predilecto, ese que fala da vellez e empeza dicindo “Eu son un vello seco neste mes seco...”. Eliot titulouno cun helenismo modernista á moda cultural elitista do seu tempo: Gerontion (en galego tradúcese por velliño; en galetrapo tradúcese por maiorciño), porque nos anos vinte perfílase en Europa unha caste de intelectuais de distinta pedantería que non paran de queixarse do que daquela se empezou a chamar “as masas”.

E neste aristocratismo milita sen rubor T. S. Eliot, que non perdoa ningunha masa en rebelión nin ningunha revolta de rebaño, palabra esta –rabaño– moi daqueles anos vinte (do XX) e que aparece agora repristinada nos nosos pandémicos anos vinte (do XXI). Por certo que algo desta sensación lanar tívena estouro día na fileira onde agardei a miña vez para me vacinar na procura da inmunidad de rebaño. Cando nos anos vinte á xente se lle chama rabaño, algo pode ir mal. Porque do rabaño á masa hai un chimpo, e a masa máis sufrida destes nosos anos vinte son os vellos, a “massa idosa”, como diría un portugués (apuntamento lusófono!).

O mes de abril pode ser cruel, pero os anos vinte poden ser de loucura (“los locos años veinte”, dicían os optimistas danzando sobre o abismo): empezan polo charlestón, e acaban en campos de concentración. Téñolles manía aos anos vinte porque, aínda por riba, tócame morrer nun deles. Por iso me fai un chisco de ilusión iso da inmunidade de rabaño.