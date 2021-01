Vencedores y vencidos

DURANTE los últimos cuatro años, Mike Pence fue ese fiel escudero a la sombra del presidente. A él Trump lo enviaba a las comidas importantes, esas en las que primero se termina el postre y después se habla de negocios, todo acompañado de un buen sorbo de algún licor. Así fue como Pence consiguió acuerdos en Oriente Medio que han movido los marcos de años de torrente político, siempre bajo los intereses de la primera potencia y sus socios. Hace unas horas Pence se desmarcó. Se dirigió a los simpatizantes ultras para decirles que ellos no habían ganado, que la violencia nunca gana, y para pedirles amablemente que abriesen la puerta de exit del Capitolio.

Trump también les invitó a irse a su casa. Pero lo hizo a su forma, esa que acostumbra a alterar a las masas y a polarizar a una sociedad históricamente ya polarizada por la política, por el color de la piel y por el billete de la cartera. Su todavía presidente les dijo que les entendía, que las elecciones habían sido un fraude –las pruebas, si tal en otra ocasión– pero que por favor se fuesen. A veces una petición de paz no hace más que avivar las llamas. Lo vivido en las últimas horas en Estados Unidos es una vergüenza mundial, pero sobre todo es una vergüenza nacional en un país supuestamente comprometido con la democracia.

De los avances que se han tirado por tierra en los últimos años ya se han escrito muchas líneas. Pero cabe resaltar que lo más importante que se ha perdido es el respeto a la democracia. Esa forma de entender que en la política ni se gana ni se vence, porque los votantes no se enfrentan unos a otros como en un partido de fútbol. La democracia consiste en que una mayoría se inclina hacia un lado, y el que se sube al podio gobierna para todos. Los suyos y los contrarios. La oposición, que debe ejercer un control práctico y no un machaque ideológico constante, es también la oposición de todos. De los suyos y, especialmente, de los contrarios. De aquellos que no les eligieron pero que necesitan a alguien que le diga a su gobierno: “por aquí, no”.

En Estados Unidos se ha perdido esa esencia, si alguna vez la hubo. Donald Trump se situó como el vencedor de una guerra que él mismo inició y se dedicó a presidir cuatro años el país como si estuviese sometido a un estado de alerta constante. El coletazo se ha vivido con la falta de respeto al resultado electoral, el punto álgido de cuatro años de improperios, vergüenza e intolerancia.

Pero no hay que ir tan lejos. No es Trump el único que entiende la política como una batalla para que un campeón ejerza su dominio. No hay que buscar mucho ni salir de nuestras fronteras para encontrar ejemplos. Lo que ha pasado en Estados Unidos es grave y es inédito, especialmente porque todavía queda por explicar cómo se puede asaltar uno de los espacios que se presuponen más seguros y vigilados, pero no es tan difícil que pueda ocurrir en otros ámbitos. Cuando el discurso de vencedores y vencidos cala, las consecuencias son estas. Ah, de los efectos sanitarios de lo ocurrido en las últimas horas, hablamos otro día.