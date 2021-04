Verdades o mentiras estadísticas

NO soy enemigo de las estadísticas ni de los datos, porque, en estos tiempos que corren, sería algo bastante absurdo. Tampoco estoy en contra de los elementos de decisión basados en criterios científicos (de hecho, son los criterios científicos los que me producen mayor seguridad y en los que creo de verdad), y es obvio que las estadísticas, bien realizadas, se apoyan en datos comprobables y verificables. Bien: de acuerdo en todo eso.

Pero no es nuevo el debate sobre las verdades, si es que lo son, derivadas del tratamiento general de los datos. Ya saben aquello atribuido a Disraeli por el gran Mark Twain, que era un tío estupendo, un poco pesimista, de acuerdo, pero gran escritor y periodista: “hay mentiras, grandes mentiras y mentiras estadísticas”. Que los puristas no me tachen ahora de demagogia, una palabra que hoy se usa, por cierto, muy demagógicamente.

En este tiempo de gran manipulación del lenguaje y de pasión por la creación de modas globales en las que nos piden que creamos a pies juntillas, la evidencia de las estadísticas a veces se desploma un poco, o nos sume en la incertidumbre. Pero hoy, ya saben, la incertidumbre es algo que viene de serie. Asistimos a multitud de afirmaciones cotidianas, sobre cualquier aspecto de nuestras vidas, que suelen basarse en el análisis de datos, o en la recopilación de encuestas, por no hablar de la nueva fiebre algorítmica que pretende identificar nuestros gustos a la hora de comprar. Bueno, y saber todo sobre nuestras preferencias, las que sean. ¿No les preocupa esta manera de organizar el mundo?

Dirán: no haremos caso de esas pesadísimas ofertas que llegan al móvil. Algunas compañías se empecinan en que he de comprar esto o aquello, que me ha de gustar este libro o aquel otro... basándose, claro, en ese fructífero, al parecer, acopio de datos. Me parece una simplificación del espíritu humano. Pero ojo: ¡esta es la edad de la simplificación! ¿Acaso no nos piden que pongamos una cruz aquí o allá, sin mayores discernimientos? ¿Acaso no debemos decidir si algo nos gusta o no nos gusta, sin que haya ni la más remota posibilidad de expresar una opinión intermedia, dudosa, ponderada, relativa...? Ah, no, no, no, no. Como mucho, “no sabe, no contesta”. ¡Pero qué diablos, sí que sabemos y contestamos! Lo que sucede es que... queremos contestar otra cosa.

De ahí vienen mis dudas con respecto a tiempos tan proclives a la clasificación sin matices, a las respuestas categóricas. La vida no se parece a eso, queridos. Comprendo que puede resultar útil al mercado (y no estoy tan seguro: casi nunca me recomiendan lo que me gusta, lo siento de veras: también he de admitir que soy cambiante), y mucho más útil quizás a los gobiernos, o a los partidos, o a las instituciones. ¿Nos movemos como una masa predecible? Quisiera creer que no, pero lo predecible cotiza al alza, pues se identifica con la seguridad. De acuerdo. Pero también se puede identificar con lo anodino, con lo monótono, con lo demasiado uniforme.

Sin duda alguna, muchas de las decisiones actuales se tomarán de acuerdo con el procesamiento del ‘big data’, útil desde el punto de vista científico. Pero ¿qué ocurrirá con las excepciones? Los datos indican... los datos indican... Pero ¿y las vidas singulares? ¿Sólo cuentan las tendencias cómodas y tranquilizadoras? ¿Prescindiremos de los detalles y los matices, que son la esencia de la vida humana?