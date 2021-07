Verde que te quiero verde

LA AGENDA verde, o como se le quiera llamar, avanza en Europa, y, en el fondo, no supone más que intentar cumplir con compromisos adquiridos anteriormente, en particular sobre la reducción de los gases de efecto invernadero. Y sobre otras muchas cosas, que, finalmente, se refieren todas al mismo problema y tratan de remediarlo: el calentamiento, las emisiones galopantes y el daño irreversible para el planeta.

Es cierto también que, en la última década, cuando algunos de estos pactos tuvieron lugar, como los derivados del Acuerdo de París, aparecieron en el horizonte gobiernos que sembraron el descrédito sobre científicos y estudiosos, porque nada más fácil que llegar a la población con el procedimiento expeditivo de repartir ignorancia simplificadora. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero de nada sirve eso de cerrar los ojos para no ver, y para no ser visto, como hacen los niños ante una dificultad: sigues estando ahí y la realidad también sigue ahí, en cuanto abras los párpados.

Desacreditar a la ciencia es mal asunto (la pandemia nos lo está enseñando, me parece: vamos a necesitar mucha ciencia). Que algunos liderazgos contrarios a lo que califican elites intelectuales, como sucedía con Trump, pretendan anular la complejidad del mundo y sustituirla por unos cuantos tuits puede entenderse desde el punto de vista del rédito electoral, pero tarde o temprano ese cortoplacismo de los votos y las adhesiones inquebrantables se revela tan inútil como peligroso. Ya está pasando.

La Comisión Europea, en efecto, intenta cumplir con esos compromisos, y contribuir a que la agenda verde global no se vea alterada por escépticos o negacionistas, mucho más si están en el poder o próximos a él. Con su nuevo paquete de medidas, Europa pretende ser vanguardia en la defensa del medio ambiente, como debe ser vanguardia en las libertades, también muy deterioradas en muchos lugares, pero los plazos, una vez más, van a provocar fricciones y probablemente sacudidas en algunos sistemas económicos. ¿Cómo acometer cambios ahora, en tiempos de inestabilidad? ¿Cómo convencer a todos de que el medio ambiente será, con inteligencia, un gran generador de posibilidades económicas?

Úrsula Von der Leyen presenta las llamadas metas climáticas como una obligación legal, no como una decisión política. Y, así, han adelantado el veto a los automóviles con motor de combustión a 2035, cuando ese horizonte se preveía más lejano. Todo ello derivará en un impulso evidente a los vehículos eléctricos, tanto de dentro como de fuera de la Unión Europea.

Las únicas dudas razonables provienen de la situación económica que dejará la pandemia y de la enorme presión que están sufriendo los ciudadanos. Se comprende la necesidad de un futuro verde (y también de una agricultura y ganadería cada vez más sostenibles, claro), pero siempre me pregunto si estamos preparados, si no se demandan cambios veloces (que el planeta exige, sí) mientras no hay una compensación ni una protección adecuadas (está por ver ese fondo social), en un escenario de paro y gran incertidumbre. Las energías, por ejemplo, se han disparado en la factura. El futuro verde es innegociable, pero tenemos que pilotar los cambios con la mirada en la gente.