LOS días van con sus cosas, con sus titulares, con sus anécdotas, y, de pronto, algo golpea brutalmente los informativos. Hoy ya no hay tregua, pero estamos acostumbrados a que sea previsible que suceda algo imprevisible, como mandan los cánones mediáticos. Estamos enganchados sin remedio a las ‘breaking news’. La realidad no sólo tiene que ser real, eso ya nos parece muy poca cosa.

Por ejemplo, ayer, estaba llamado a mandar el fiasco de las bolas en el sorteo de la Champions, que es algo que no te puedes creer. Porque no piensas que allá donde hay tanto dinero y tantas pantallas y tantas luces y tantas galas de oro, o lo que sea, pueda olvidarse algún detalle. Se montó un buen quilombo, con gran batalla en las redes sociales, para no perder la costumbre, algo que sería equivalente, imagino, a tener que repetir el Gordo de Navidad. Por lo que fuera. En el sorteo de la Champions, eso sí, lo que importaba era que no te tocase el Gordo, precisamente.

Pero este asunto algo ridículo y surrealista se hizo aún más ridículo y surrealista cuando creció en los informativos la noticia de la muerte de Verónica Forqué. La muerte es capaz de sacudirlo todo, sólo la muerte. Y aunque en pocos minutos supimos del dolor de muchos de sus compañeros y de quienes trabajaron con ella en una carrera larguísima, poblada de éxitos, siento con angustia que su imagen penda aún de su última participación televisiva, ‘MasterChef Celebrity’, siquiera sea porque todo eso se emitió hace muy breves fechas. Allí, un buen día, Verónica comunicó que se retiraba, “agotada”, dijo. En estos tiempos de la inmediatez, en los que a veces parece que sólo recordamos lo último, sería injusto que una carrera tan extraordinaria quedase reducida a su última aparición en un concurso de talentos culinarios, pero quién sabe, en estos tiempos simplificadores.

Es cierto que esa participación difícil, “tormentosa”, se ha dicho, en el concurso televisivo, puede aparecer ahora como su trabajo postrero, e inevitablemente, en la memoria de algunos, quizás los más jóvenes, ese sea el recuerdo inmediato de una actriz que, sin embargo, ha dado grandes días de gloria a la cinematografía española, y, en particular, a la comedia. Es tal la velocidad mediática que cualquier solidez se nos escapa, todo tiende al resumen apresurado, a la imagen última, a esa injusticia de nuestro tiempo que reside en potenciar la simplificación inane, en la ausencia de matices y en el fácil olvido de los artistas que tuvieron décadas de éxitos, y de aquellos que han trabajado para hacernos más felices, más libres y más sabios.

Pero también es justo reconocer que los que la acompañaron en las muchísimas películas que rodó y los que pisaron con ella las tablas de tantos teatros van a estar ahí para recordarla. Y tanta y tanta gente, la que aún sabe contemplar una carrera en la distancia, la que no se deja engañar por el vértigo que todo lo derrota e incendia, ni por las inclemencias que a veces agitan la vida, pues Verónica siempre fue una actriz muy amada.

Ella estuvo en lo alto, con mucha grandeza y mucho trabajo durante décadas, y recordaremos que prácticamente su última aparición pública fue aquí, en Compostela, para recibir con justicia el Premio Cineuropa, hace menos de un mes. Tanto la vimos reír durante tanto tiempo que cuesta aceptar su dolor postrero y ese irse de esta forma. Tanto la vimos reír. Pero la risa queda, y también el tiempo de la libertad y la memoria agridulce del viaje de los cómicos por los caminos, como diría Fernán Gómez, cuyo destino es impredecible como la vida.