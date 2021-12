DURANTE un largo silencio hemos visto como Verónica Forqué perdía los jirones de su contagiosa sonrisa. El suicidio ha sido el punto final con el que nos ha impactado a quienes la creíamos eternamente feliz y afortunada. Quizás lo haya sido hasta caer en las trampas de esas enfermedades, también sigilosas, que se cuelan en la mente y rompen todos los objetos de una casa aunque esté bien amueblada.

Verónica se ha sumado a una larga pléyade de estrellas modernas cuyos puntos finales se nos antojan incompresibles al valorar su estatus o sus logros como tronos de la felicidad. Sin embargo, sus realidades íntimas nos ponen de cara al maldito espejo de una sociedad que está produciendo en España una media de once suicidios diarios. Según el INE en 2020 se produjeron 3.941 muertes voluntarias y en este que ahora cerramos se verán superadas. Casi dos tercios son hombres y el resto mujeres. Desde adolescentes a ancianos, tanto ricos como pobres.

El problema es tan antiguo como la humanidad. En los años noventa el doctor y alcalde socialista de Ferrol, Xaime Quintanilla Ulla, nos llamó la atención y avisó con su sorprendente libro El complejo mundo del suicidio. De entonces aquí la medicina ha avanzado exponencialmente, pero el problema también se ha multiplicado detrás del silencio e, incluso, de la burla de algún político ignorante, como sucedió en el Parlamento Español cuando Íñigo Errejón alzó la voz para pedir un plan de salud, a la vista de la situación alarmante y de los casos que habían de seguir a la pandemia del covid-19.

No hay duda de que los estados de alarma, las cuarentenas, las crisis económicas y la ruptura de la sociedad del bienestar nos han agriado el arranque de siglo. Pero el problema no concluye ahí. El capitalismo financiero global está matando a los dioses de la esperanza. Los creyentes tradicionales están dejando de esperar el cumplimento de las promesas de la buena eternidad. Si no hay más allá y aquí el malestar es insoportable, ¿qué hacer? Respóndase.

Si la estadística es cierta, con Verónica se marcharon el mismo día otras diez personas enfermas, sin noticias cuché, sin fotos, sin nombres, sin pasado glorioso y, como ella, sin esperanzas ni soluciones sanitarias. Estaban en abandono.