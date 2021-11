“Vertixe Sonora 9”, entre Lugo y Sevilla

Proyectos como el Ciclo “Do Audible, música coa Arte, coa Ciencia e co Pensamento Contemporáneos”, fue un punto de inflexión en la carrera de esta formación en la que especial presencia tienen Pablo Coello y Ramón Souto, ahora con nuevas aventuras artísticas, consolidadas por la larga trayectoria de actividades desde el “CGAC” a las “Xornadas de Música Contemporánea” de Santiago, desde los comienzos. Las credenciales recientes, que dejaron una serie de nuevos estrenos, se encuadran dentro de la confirmación que les convierte en la delegación española de la “ISCM” (International Society for Contemporary Music), y que “Vertixe Sonora”, convierte en la “IX Edición del Festival de Música Contemporánea MIHLSons-XXI”, presentada Lugo, entre una actividad musical y una exposición que abarca desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre, en el Museo Interactivo da Historia de Lugo, tiene como reclamo el lema: “Facer da materia opaca a transparencia, a cor e a forma. Revelar o proceso material e sempre fascinante de crear o vidro é a finalidade última do concertó baixo o signo do vidro” . Un protagonismo para el grupo, que viene a incorporarse a la conmemoración del centenario del “ISCM”, que sentará sus sedes próximas en Johannesburgo y Soweto, en una edición que presta una importante presencia a los países africanos, bajo la dirección artística de Lukas Ligeti, quien igualmente apostó por “Vertixe Sonora”, en consideración a los diez años de entusiastas trabajos de innovación y compromisos con la creación actual, ubicando con ello a la formación gallega dentro de las confluencias principales de estos parámetros, en la promoción del patrimonio universal.

La “ISCM”, promotora y organizadora de los “World Music Days”, se sitúa en la línea de recuperar la desaparecida “ISCM-Española”, desaparecida. Por su parte, “Vertixe Sonora”, se consolida gracias al aval que garantiza los más de 200 conciertos, y los encargos en estreno, con otras tantas obras de 170 compositores/as, de más de 40 países, en permanentes giras internacionales, afrontando el reto de representar a nuestro país, con el claro objetivo de honrar las responsabilidades contraídas, con fiel reflejo en los proyectos a los que tenemos regular acceso. Llega el grupo así a la “IX Edición del Ciclo de Música Contemporánea MILSons-XXI”, que en esta oportunidad, dejará sus razones artísticas en Lugo, en una serie de cinco propuestas que van desde la exploración de la inteligencia artificial, la creatividad aumentada y la colaboración ser humano-máquina, en el concierto “New Music, New Paths” , hasta la interacción entre la música y el cine de The Pawnshop, pasando por las diferentes aproximaciones a la ciencia y la tecnología en Vitreo, bajo el signo del vídreo, The Falls Fight y Sólidos y Líquidos. Asimismo, el aspecto divulgativo del ciclo, estará presente a través de tres charlas didácticas que darían las claves de las propuestas musicales que acompañan.

En palabras del investigador y musicólogo Enrico Fubini, todas las grandes novedades, también en la música occidental, surgen de repentinos descartes de la tradición, repentinos empeños en un lenguaje fuera de las reglas y de la racionalidad, en la que parecían establecer su significado, para alcanzar la originalidad de esos elementos oscuros y no racionales, que palpan más de cerca la naturaleza pre-lógica del hombre y de la sociedad. Las actividades del pasado día 20 de noviembre, en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo, tuvo una charla didáctica alrededor de “VÍTREO”, bajo el signo del vidrio, un encuentro introductorio con el percusionista Nuno Aroso, como relator, y que daría paso al concierto homónimo, ofreciendo dos estrenos absolutos. En el capítulo de obras, se programaron “Glass Landscape” (2021), para percusión sola de Inés Bdalo, artista becada por la Fundación Gulbenkian y el Ministerio de Cultura de España, y premiada por la Fundación Autor Francisco Guerrero y el Concurso de Composición Manuel de Falla, tras formarse en musicología en Évora, con Pedro Amaral y en composición con Luís Tinoco. “33 maneras de mirar un vaso de agua” (2006), para trío de percusión, era obra de César Camarero, un músico que fue Premio Nacional de 2006 y que siguió las escuelas de Luís de Pablo y Francisco Guerero, autor de obras curiosas por sus títulos: “El silencio va más aprisa al revés”, para cuarteto de cuerdas o “Attraverso”, para cuarteto instrumental.

“Au-delá The Blue-Pelo Outono” (2021), de Ángela Lopes, para percusión sola, era la muestra de una creadora formada en la Akademie für Musik und Darstendellende Künst” de Graz, y en el Mozarteum de Salzburgo, autora de una ópera “El adiós de Elsa”, sobre libreto de E.Quiles, estrenada en Broadway y con obras en repertorio como la ”Colección de Tonadillas: Desde el siglo XIII a E.Granados”, como trabajo de investigación, recibiendo también encargos como el “Año Max Aub”, de la Generalitat Valenciana. Amanda Cole aportaba “Composer Circus” ((2004), para trío de percusiones y Joâo Pedro Oliveira, “In the House of the Glass King” (2021), para quinteto de percusiones, un especialista en formas electroacústicas, con especialización como organista, además de haber recibido una beca de la Fulbright-Gulbenkian, con premios en Bourges (Francia), el “Earplay”, de San Francisco y el Joly Braga Santos.

También en Sevilla, “Vertixe Sonora”, fue invitado al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, en ese mismo día, con otros tres estrenos en cartel, bajo el título “Oficio de armas”, en un programa en el que se escucharon Solitarias infindas as sequoias”, de Ramón Otero Moreira, un coruñés miembro fundador del “Festival RESIS”, cuya edición de la primavera pasada, destacó por la amplitud de actividades, ofrecidas por variados espacios de la ciudad .Una música, la suya, que explora la contraposición de sonoridades con elementos contrastantes bien diferenciados, dentro de un todo orgánico. “Proximidade”, otro estreno, es obra del serbio Djordje Markovic, creador procedente de la Academia de las Artes Universitarias de Novi Sad, en donde tuvo como preceptor a Zoran Mulic y que realizó masters con compositores como T.Murail, Mark André, F.Bedrosian, Klaus Lang, Pirlugi Bilone o Dmtri Papageorggiou. “Point Vermell”, obra de Miguel Azguime, un portugués al que escuchamos con frecuencia en ciclo como dinamizador del “MISO Ensemble”, para flauta y percusión y del “Festival Música Viva”, además del “Laoboratorio Electroacústico de Creación”. “O encaxe roto”, es pieza del andaluz Alberto Carretero, y que relizó masters con C.Halffter, Alberto Posadas, Agustín Charles, Luís de Pablo, Beat Furrer, Kaija Saariaho, Philippe Hurel, H.Lanchenmann o G.Asperghis. El autor venía de la mano de Emilia Pardo Bazán, por los sutiles procesos psicológicos de sensibilidad femenina y Djordje Markovic, indagaba en aspectos relacionados con el ruido y la alienación, mientras de Otero Moreira, homenajeaba al patrimonio natural en ese nuevo trabajo.