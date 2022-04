“Vetera”: Tesoros del Medievo, en “De Lugares é Órganos”, en Santa Clara

Dos Intérpretes para el Concierto del ciclo “De Lugares e Órganos”, que nos invita a la Igrexa de Santa Clara-20´00 h.-, Cristina Alís Raurich- órgano portativo- y María de Mingo-citola-, siendo la primera una especialista en la recuperación del órgano portativo medieval, sobre el que tiene importantes trabajos de investigación y por su colaboración con el organero Walter Chinaglia. En opiniones de Cristina, el órgano portativo y la cítola, fueron dos instrumentos muy populares en los siglos XIII y XIV, que se complementan manteniendo sus sonidos ya que la cítola puede realizar melodías muy rítmicas por los movimientos enérgicos facilitados por el plectro. La música de la época que nos llegó, es en su mayoría vocal, faltando las partituras de esos instrumentos que las acompañaban. En la cita de hoy, se añaden dos piezas para teclado del XV, pertenecientes a una de las fuentes primerizas, el “Libro de órgano de Buxheim”, que se escuchará en el órgano de la iglesia, dos anónimos titulados “Rorate cei de super” y “Ma doulce amour”, que preparará en final conjunto con otro anónimo “Quarte Estampie Roial”.

De los nombres destacados, Philippe le Chancelier y Gherardello da Firenze, y un curioso anónimo “Parlamento (istampitta)”, que enlazará con “Je nus hons pris”, entre el mito y la leyenda, trasladándonos a la figura de Ricardo Corazón de León, del que las leyendas dejarán memoria por sus habilidades canoras y musicales, gracias al medio musical recibido en familia por su madre Leonor de Aquitania y en la línea precedente con el Duque de Aquitania, Guillermo IX, uno de los primeros trovadores en la generación de Giraut d´Espaigne, un músico arraigado en la Provenza, y del que tendremos “Ben volgra”

Philippe le Chancelier, tendrá en programa “Quid ultra tibi facere” y “Bonum est confidere”, pensador además de músico destacó en el mundo de la sociedad de su época parisina entre 1160/70, ejerciendo a la par puestos de rango en la administración eclesiástica en la corte real, ayudado en parte por su tío Pierre de Nemours, que le tuvo bajo su protección. Fue nombrado archidiácono de Noyon y hasta su muerte en 1236, chancelier de la Catedral de París. Hombre prominente por su poderío, se mantuvo a la cabeza de la Escuela de la Catedral parisina, con los problemas consecuentes del ejercicio de su cargo, descuidando de forma ostensible sus obligaciones docentes. Como pensaron, acabará destacando por el estudio de la metafísica de Ariosto, dejando como herencia obras poéticas y musicales, entre las que destaca una serie de “conductus” (la mayoría monódicos) y algunos motetes, obras que también recurren a materiales preexistentes que ayudarán a su divulgación, en la forma de contrafactum”. Obras de importancia, fueron el “conductus” monódico “Crux, de te volo conqueri” y otro de talante escénico “Quid ultra tibi facer”, el que escucharemos en este concierto.

Gherardello da Firenza (Magister ser Ghirardellus de Florentia)- c. 1320/25- 1363/3, con las insalvables imprecisiones de datos- , tendrá “I´vo bene a che vuoi bene mio” , autor del que se conserva memoria en el “Códice Squacialupi”, modelo del “Ars Nova”. Un italiano en medio del “trecento”, que ocupó plaza en la Catedral de Santa Reparta de Florencia, llegando a ser “prêtre et chapelain”, para seguir después en San Remigio de Florencia. La música eclesiástica será su foco de atención permanente aunque su legado será corto, destacando un “Gloria” a dos voces, un “Agnus Dei”, escrito en estilo madrigalístico o algunas canciones profanas, que se conservaron en el códice citado. Cultivó en cierta manera la tradición de la “ballata”, monódica, entre las que destaca la elegida para hoy, sobre un texto de Soldanieri, entre otros once madrigales a dos voces, o la “caccia” a tres voces, animada y festiva, “Tosto che l´alba”. Su escuela tendrá continuadores en su hijo y en su hermano Jacopo, que utilizaron textos de Sacchetti, aunque su música se perdió.

Para encuadrar el programa, “Novis cedunt”, un anónimo del “Códice de Las Huelgas”, familiar para los conocedores de los repertorios del Medievo, y que aquí recibimos en versión instrumental de esa prosa, que de costumbre, se ofrecía entre el “Alleluia” y el “Evangelio”. Inmersos en las proximidades del “Ars Nova” de la música francesa del siglo XIV, será un compendio artístico que manifestará un desdén por las músicas precedentes a las que considera como anticuadas, acuñando el nuevo tipo de estilos que se impondrán desde entonces. Modelo que animará igualmente a los compositores italianos de la “Nuove Musiche”, dando incluso un salto de siglos en sus influencias, Unos modelos que darán su primer aliento hacia 1320, que se confirman en dos tratados, el “Ars Musice”, de Johannes de Muris y el “Ars Nova”, de Philippe de Vitry, siendo el primero el más antiguo, aunque será el conjunto de la obra de Vitry, el que dio nombre en preferencia a este estilo. Muris, menos afortunado, se vio relegado a un segundo plano en cuanto a su importancia como teórico musical, a pesar de los años parisinos de experiencia y cuyos tratados teóricos parecían haber merecido mejor fortuna.

A vueltas que estuvimos en el concierto de Michael Schöch y Annelie Gahl, en la sesión de apertura en San Paio de Antealtares, en el que se ofrecieron las credenciales de Frei Bartolomé de Olagüe, entre obras de Correa de Arauxo, B.Selma y Salaverde, D. Ortiz, G.Buenaventura, F.Rognoni, H.I. F.Biber y J.C. Kerll, disfrutaremos mañana en la “Conversa e Música”, en el Museo do Pobo Galego- 17´30 h-, de un monográfico dedicado a Frei Bartolomé de Olagüe, impartido por el estudioso y descubridor del organista y compositor compostelano, Andrés Díaz Pazos y el prolífico Fernando Bidebajo el reclamo “outras paisaxes, outros tons da cidade”, citándonos en el coro alto de San Domingos de Bonaval. Buide interpretará algunas de sus piezas, tomadas del “Libro de cifra de Porto”, en ese lugar en el que en tiempos, se hallaba un órgano del que queda un espacio vacío. Andrés Díaz Pazos, será el responsable de ponernos al tanto sobre este ilustre músico del Barroco, mostrándonos las investigaciones más recientes.