Viaje al centro de la guerra

LOS BARES han sido lugares para evitar la depresión y el tedio, también para romper con la monotonía de los trabajos y los días. Ahora, con la pandemia, el ciudadano ha perdido esa referencia, esa tabla de salvación, y se las tiene que apañar con un exceso de televisión, con lo que eso conlleva, aunque dicen que también ha subido la lectura.

Contaminar la vida propia con las batallitas mediáticas, el trasiego ruidoso de la política o el implacable goteo informativo de la pandemia no es quizás la mejor idea. El ser humano necesita algo más para sentir que su vida es realmente vida. No parece que se percaten los que deben percatarse, pues no se atende debidamente la cosa mental, como dijo Errejón, al que algunos consideran ‘outsider’ jovenzano, pero habla con sensatez. Hay un grave problema económico, desde luego, hay gente pasándolas putas, con perdón, pero la ciudadanía no lo resiste todo, aunque a veces lo parece.

Llama la atención cómo desde la burbuja política de Madrid, activada electoralmente por Ayuso con un movimiento eléctrico, se pretende redefinir el retablo político español. Podría ser también culpa de cierto ombliguismo centralista. Sin embargo, como ya dijimos aquí, es verdad que Madrid influye, y los políticos lo ven como lanzadera (no sé si como pasarela) para mostrarse. Por eso algunos apuestan fuerte en el tablero del mes de mayo.

Las últimas declaraciones de Sánchez suponen una enmienda local a la política más extremada o radical, quizás porque ve que Iglesias ya va por libre (tal vez siempre fue así) y hay un runrún en los mentideros de la villa de que se adelantarán las generales.

Mientras el líder de Podemos, porque sigue siendo líder, busca una confrontación directa con Ayuso, provocando lindos morbos mediáticos, de pronto la lucha por el centro político toma sentido, como si se quisiera volver a un bipartidismo amplio, a la unidad de bloques, ahora fragmentados. Según eso Madrid podría ser un laboratorio de las futuras y quizás no lejanas batallas electorales, pero conviene recordar que, aunque Madrid es España, España no es Madrid.

Después de todo, Cataluña tiene también su propia burbuja: su propia guerra. Acaba de verse, con el fracaso de la investidura de Aragonès, la tensión doméstica que Puigdemont mantiene en la distancia, ese perfume de trincheras con ERC. Tenemos a Madrid y a Barcelona instalados en la tensión pre o post electoral. Veo a Salvador Illa, intentando mediar en el conflicto, con su moderación algo monacal, y me pregunto si Ángel Gabilondo, que quiere ganar de nuevo, no vivirá un escenario equivalente.

Ayuso, recibido el fichaje de primavera, que es Toni Cantó, que al parecer va a gozar de minutos, cree que no tiene rival en la guerra de mayo. Ciudadanos ha sacado a Bal en vaqueros, muy de calle, poco maqueado, y Sánchez está dispuesto a luchar por al centro, al menos en la versión local. Gabilondo es un tipo tan educado y moderado, por no hablar de la cosa intelectual, que, en este tiempo de simplificación y patada a seguir de la política, uno se pregunta si no es algo así como el perro verde.

Si el resultado de Madrid afecta al futuro de la política nacional es algo que sabremos en un mes. Mientras, paciencia y barajar. Y, por supuesto, torrijas.