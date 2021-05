CATRO meses despois de viaxar a Sabadell para acompañar a miña irmá Montse no hospital onde a operaron, grazas ao fin do estado de alarma, puiden achegarme alá outra vez para celebrar o 60 aniversario do meu irmán Josep.

A semana cadraba para moverse, pois coincidía con dous festivos: a Ascensión en Santiago e o Día das Letras Galegas. Ademais os voos para Barcelona, a diferenza dos de xaneiro, xa eran directos e non fun co medo de perder o enlace en Barajas como a última vez.

Ao pouco de chegar, Montse díxome se tiña preparada algunha poesía ou historia para Josep, contestando eu –non me quedaba outra– que a tiña na cabeza. Esa mesma tarde púxenme a escribila, recordando a medalla que gañou nun campionato de natación e outras aventuras; co pacto de que ela se encargaría de imprimila no mesmo tipo de papel que tiña a súa.

Ao día seguinte fomos a ver ao meu irmán Ricard, que ten síndrome de Down, á residencia na que vive en Barcelona, porque segue sen poder vir a casa os fins de semana polo COVID. Agasallámoslle cunha pandeireta, coa que seguiu entusiasmado todas as cancións de Gaby, Fofó e Miliki que cantamos.

Logo acompañei a miña irmá Nuri a vacinarse, falando de máis, ao contar que aos vinte minutos de poñerma en Pontevedra xa estaba traballando sen problema e era como saír de tapas. Pero diso nada, pois aínda que lle durou pouco, tivo que meterse dúas horas na cama para recuperarse.

Outro día quedei con Pedro, o taxista que acompaña a Ricard á residencia cando non podemos levalo nós. Convídao cada ano ás atraccións do Tibidabo e é como se fora da familia. Contoume que no 2020 non puido ir a súa vila de Almería polo covid e como as cen persoas que viven alí collérono todas, levemente, agora non queren que se achegue ninguén. Ao volver a casa contei as súas andanzas, sen mencionar que fumei un cigarro de liar que me preparou con todos os aderezos porque eu non daba feito co meu.

A quen non puiden ver foi a miña tía Tere, pois ten 90 anos e a súa filla prefire que non reciba visitas. As veces non recoñece a quen está con ela e, cando a telefonei a súa casa para dicirlle a miña prima –que ten a mesma voz que a súa nai– que lle dera un bico da miña parte, a voz díxome que era Tere e que estaba moi contenta de que me lembrara dela.

A celebración dos 60, na casa, foi todo un éxito. Igual que a volta, pois en El Prat víase máis actividade que en xaneiro. As linguas estranxeiras que escoitei falar máis, sen embargo, foron o francés e o italiano. Esperemos que unha vez suprimidos os peches perimetrais, poida volverse a viaxar con normalidade; pois miñas irmás están desexosas de volver a Galicia durante o Xacobeo.