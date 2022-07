Víctimas colaterales

¿Se confió Yolanda Díaz? Pedro Sánchez no es persona que se siente en la puerta a esperar ver pasar el cadáver de sus enemigos. El presidente del Gobierno es de los que actúan y lo hacen rápido. Lleva tiempo que no se habla con su vicepresidenta segunda y se la tenía jurada. No le gustó nada la amenaza para reunir a la comisión de seguimiento del pacto de coalición ni, mucho menos, que se ponga a Sumar por la izquierda. Hasta aquí hemos llegado. Las medidas del Debate sobre el Estado de la Nación estaban perfectamente calculadas y las repuestas eran de imaginar: todos los grupos a la izquierda del PSOE se felicitaron por el giro hacia ese espacio que estaba dando Sánchez; quienes más UP, ERC y EH Bildu. Todos aplaudieron a rabiar pero Yolanda se mantuvo seria e impasible en su escaño. Se daba cuenta de que había quedado aislada.

¿Quién se está beneficiando de la alta inflación? Hace unos días este periódico publico una completa información en la que, con los datos de recaudación de la Agencia Tributaria de mayo en Galicia y España, se demostraba que el Estado se pone las botas al aumentar las liquidaciones de impuestos. Eso lo saben todos los economistas, pero seguimos igual.

¿Cuándo volveremos a tener otra megaola de calor como la de estos días? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.