Vida y hazañas del arqueólogo A.

Hasta no hace muchos años era muy difícil viajar por puro placer. Por eso los relatos de viajes, ya fuesen orales o escritos, disfrutaron de una gran popularidad, y entre ellos estaban los protagonizados por exploradores, aventureros y arqueólogos, a los que S. Spielberg inmortalizó con la figura de Indiana Jones. Indiana, sin embargo, no es un personaje meramente imaginario, porque a partir del siglo XVIII una serie de viajeros se adentraron en lo que entonces era el Imperio Otomano e hicieron importantes descubrimientos en Grecia, Egipto, el Oriente Medio, continuando luego sus aventuras a través de los paisajes de la India y Afganistán.

Los arqueólogos de la gran época del imperialismo europeo corrían numerosas aventuras, se adentraban en territorios muchas veces desconocidos, teniendo que enfrentarse a pueblos hostiles, y por eso muchas veces eran militares, o viajaban acompañados de escoltas o protegidos por las grandes caravanas de mercaderes que atravesaban los desiertos de Arabia, el Norte de África, o del Próximo y Lejano Orientes.

Las vidas de los grandes arqueólogos fueron dignas de contar. Desde la de Heinrich Schliemann, un comerciante que tras enriquecerse con el comercio del índigo, decidió por su cuenta y riesgo descubrir la Troya de Homero y el palacio de rey Agamenón de Micenas, ampliando así el ámbito cronológico de la historia de Grecia, a la que vez que saqueaba los yacimientos, se quedaba con las joyas y todo lo que fuese de valor, y falsificaba los datos de sus rudimentarias excavaciones para poder encontrar lo que él quería encontrar en el sitio donde tenía que estar. Así ocurrió con el llamado “Tesoro de Príamo”, una colección de joyas y objetos que fue escondiendo, según se iban descubriendo, y que luego enterró, para redescubrirlos en el lugar de las murallas que según él sería aquel desde que el viejo rey Príamo hablaba en uno de los cantos de la Ilíada.

Tras Schliemann fue Sir Arthur Evans quien descubrió en la isla de Creta otra de las grandes culturas del pasado griego, la cultura minoica. Sir Arthur, como fino y culto inglés que era, lo primero que hizo fue comprarse el yacimiento que iba a excavar, y en el que halló el palacio de Cnosos. Para estar a gusto se construyó un gran chalet, “Villa Ariadna”, pensando que la ciencia arqueológica no tenía que ser necesariamente incómoda, y que no era cosa, como le había ocurrido al arqueólogo alemán Karl Otfried Müller a comienzos del siglo XIX, de irse al más allá a consecuencia de una insolación sufrida en las inhóspitas montañas y los tórridos veranos de la Grecia central, en la que estaba situado el más importante de los santuarios griegos: Delfos.

Sir Arthur, profesor de Oxford, compartía con algunos más de sus colegas lo que ellos llamaban los amores uránicos, o la admiración por los bellos Ganimedes, que Inglaterra castigaba con pena de cárcel, como aprendió en sus propias carnes el pobre Oscar Wilde. En una ocasión la policía de su Majestad sorprendió al bueno de Sir Arthur con un efebo más venal que helénico, por lo que fue detenido, consiguiendo librarse de la prisión gracias a la intervención de su universidad, que lo chantajeó diciendo que si entregaba toda la colección de Cnosos al Ashmolean Museum, jueces y policías podrían mirar para otro lado, porque al fin y al cabo el derecho no es una de las ciencias exactas.

Junto a Schliemann y Evans tenemos a los grandes arqueólogos del imperialismo inglés, francés o alemán, que en Egipto, Turquía, Irak, Irán, Persia o la India, hicieron fundamentales aportaciones al conocimiento del pasado y crearon la arqueología actual. En ocasiones fue la religión la que inspiró, y financió sus excavaciones, como la de Jericó, llevada a cabo por Kathleen Kenyon, cuya misión debía ser descubrir las murallas que Josué derribó con sus trompetas cuando los israelitas iniciaron la conquista de la Tierra Prometida, pero que en realidad descubrió la más antigua ciudad conocida en ese momento, con unos 12.000 años de antigüedad. Y este fue el caso de Leonard Woolley que excavó en Irak la ciudad de Ur, patria de Abrahán, buscando las huellas del diluvio universal, pero que en realidad dio paso al conocimiento de la cultura sumeria.

Ya no hay arqueólogos que mueran misteriosamente tras descubrir una tumba, como Lord Carnarvon con su Tutankamon, protagonista de una aventura propia de una novela de Agatha Christie, que por cierto fue esposa de M. Mallowan, un gran arqueólogo que excavó en Turquía e hizo notables contribuciones al conocimiento de las culturas del neolítico y la Edad del Bronce. Esto lo sabe todo el mundo. La arqueología ya no es una aventura, ni en ella se hacen extraordinarios descubrimientos que ponen patas arriba el conocimiento del pasado. No hay arqueólogos aventureros, ni nobles o millonarios que se dediquen en cuerpo y alma a la arqueología, porque la arqueología es una labor inmensa, desarrollada por universidades, museos y centros de investigación, y financiada y apoyada básicamente por las administraciones públicas, dentro de unos complejos marcos legales que establece cada uno de los países. Y todo esto lo sabía A.

Nació A. en cualquier ciudad de provincias, que son esas ciudades que no son Madrid, según dicen algunos madrileños, que creyeron y siguen creyendo que su provincia, que por su nivel intelectual debería mejor llamarse Madridejos -como en una ocasión señalaba Ortega y Gasset- es algo culturalmente tan fuera de lo común, que se podrían equiparar las fiestas de San Isidro al festival de Bayreuth.

En su provincia leyó A. de niño los libros de las grandes aventuras de la arqueología como Dioses, tumbas y sabios, El primer americano, El misterio de los hititas, y ya no digamos los libros sobre el descubrimiento de la Atlántida o el misterio de Tartessos, ese antiquísimo reino situado en Andalucía. Y esa fue la razón que le impulsó, ya desde su más tierna infancia, a ser arqueólogo, aunque sus padres no eran adinerados comerciantes, ni era un lord inglés, ni un aventurero que viajaría en camello como Lawrence de Arabia o Leonard Woolley, ni surcaría el Nilo en un precioso barco en el que se fuese a cometer el asesinato que esa esposa de arqueólogo, Agatha Christie, narraría magistralmente.

Llegado a su adolescencia A. decidió ser realista. El realismo no era para él una filosofía opuesta al idealismo, sino la idea de que había que adaptarse al medio y conseguir algún lugar en alguna institución en la que se enseñase arqueología, o en la administración, madre de la que todo mana, y a la que todo vuelve. Pero como sabía que tenía que hacer las cosas poco a poco, además de estudiar, ya que al fin y al cabo algo hay que saber, comenzó por comprarse ropa de aventuras en la línea “Coronel Tapioca”, aunque no llegó nunca a tener un salacot, no se sabe si porque no encontró su talla, o porque no quería parecerse a los antiguos guardias de tráfico.

De lo que no cabe duda es que decidió no comprarse un camello, porque eran difíciles de encontrar en el mercado local, y porque, sobre todo, había decidido apostar por la ciencia, la técnica y la innovación. A. no se podía comprar el palacio de Cnosos, y por eso se le ocurrió que lo mejor que podía hacer era crearse una arqueología a su medida. Y para eso tenía que hacer tres cosas. La primera era decir que la arqueología era una ciencia totalmente diferente a todas las demás, y solo él tendría autoridad para decir donde tenía que empezar y acabar.

En segundo lugar, A. sabía que no iba a descubrir nada sensacional, y que tras muchos años de profesión básicamente él no habría aportado casi nada. Por eso lo primero que hizo fue decir que no hay grandes cosas que descubrir, ni nos esperan sensacionales descubrimientos, como era de esperar si se quedaba en la arqueología de su provincia. La arqueología de su provincia era lo que era y podía hacerse bien o mal, pero no bastaba si lo que uno quería, como era el caso de A., era ser un genio. Para conseguir serlo tenía que poder logar el control, no solo de lo que se podría hacer, sino también de lo que se podría decir, y decidir a quién se le dejaría hablar.

Como había decidido no estudiar nunca más, sino solo administrar la arqueología, lo que hizo fue primero copiar unas cuantas ideas seudo-filosóficas que definían a la arqueología como el más abstracto y alambicado de los saberes. No sabía filosofía, pero como ningún arqueólogo la sabe, porque no le hace falta saberla, conseguía impresionarlos con sus mantras verbales. Pero como no se puede hacer arqueología en el aire, porque no es una de las ciencias de la atmósfera, decidió entonces mezclar toda clase de técnicas instrumentales al estudio de cosas que sabía que no eran importantes.

Para conseguir eso le haría falta dinero. Y así, tras asentarse profesionalmente, comenzó a infiltrarse en las redes de la administración de donde todo mana. Ya no eran los tiempos de la Biblia, ninguna princesa lo rescataría de las aguas del Nilo, como a Moisés. Ya no había princesas, pero si funcionarias, funcionarios, políticas y políticos, y fue gracias a ellas y ellos como se aseguró los ingresos para su labor.

Quizás ustedes se pregunten quién es el arqueólogo A. Muy sencillo, el que viene antes del B. en una serie que acaba en la Z. El arqueólogo A. convive con el químico Q., el físico F., el matemático M... Todos ellos saben lo que son, y sobre todo lo que nunca podrán ser, pero dicen que no les importa, porque el saber no es el poder, sino lo contario.