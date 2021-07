Viejo y arrinconado

LA ciencia nos alegra la vida y la paciencia nos la amarga. No sé si es de alguien esta frase, pero, si no lo es, me la quedo yo. La vida y su duración han sido y seguirán siendo temas trillados, porque estamos hablando de lo único que interesa al hombre absolutamente, cuando se pone a pensar. Lo malo es que pensar, para mucha gente, es afición renunciable, a fin de no malgastar las neuronas.

Luchamos por la vida, la defendemos instintivamente y la maltratamos no pocas veces, a fin de lograr dar rienda suelta a nuestros desenfrenos corporales. La vida, bien cuidada, tiene la misión de conducirnos a la vejez más alta posible y llegar a viejos. ¿Se dice viejos?

Conozco el caso de una señora, hace de esto muchos años, que iba tranquilamente por la calle, fumándose un pitillo. En eso, se le acerca un mozalbete medio desengañado y la espeta: Vieja, ¿me das un pitillo? La señora visiblemente contrariada, le responde: ¡Toma! Y le propina un contundente bolsazo, El joven, sorprendido y anonadado, le pregunta: ¿Por qué me pegas? Y la señora le responde: Por llamarme vieja y tutearme. Y ahora, ten el pitillo y otra vez, a ver si eres más educado.

Como se ve, el vocablo de vieja, a veces, no tiene buena literatura, al menos para la señora en cuestión. El viejo es un personaje importante en el orden social. Veamos la retahíla de sinónimos de viejo y le aseguro que no dejarán de sorprenderse.

Anciano, mayor, abuelo decrépito, senil, longevo, caduco, vetusto, carroza, fósil, anticuado y alguno más que queda por ahí pendiente de inventar. En cambio, su antónimo es más bien reducido: joven, mozo, mancebo, adolescente, pollo, niñato, pibe y poco más.

Los tiempos han cambiado muchas cosas. Antes, los viejos morían jóvenes y se les aprovechaba todo su caudal laboral. Ahora, al parecer, y según el caso, se les alarga la vida con la medicina preventiva o se la acortan con la eutanasia y se acabó Antes el abuelo era el respetable de la familia, cuando la familia era un valor seguro de unión, defensa y subsistencia. “A ver qué dice el abuelo”, se proponía antes de tomar una decisión importante. En la mesa presidía, en la duda aconsejaba, en la penuria formaba como jefe de fila. Pero era el abuelo, no el carroza, ni el trasto viejo.

Ahora sobran consejos y recomendaciones. “¿ Qué sabrás tú, abuelo?”. Ahora, son otros tiempos. Ahora, si estorba, se le lleva a una residencia y ahí se queda viejo y arrinconado.