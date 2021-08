Viento de cola

EL Partido Popular comienza el curso político como lo acabó, con el viento a favor de las encuestas que indican que, de celebrarse ahora las elecciones generales, las ganaría con facilidad aunque necesitaría del apoyo de Vox para conformar una mayoría absoluta que permitiría a Pablo Casado alojarse en La Moncloa.

Cierto que en los últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha obtenido algún respiro tanto por la gestión de la crisis de Afganistán, alabada por los socios internacionales, el aplacamiento de las tensiones con Marruecos y la conversación con Joe Biden, pero no dejan de ser cuestiones que tienen una incidencia menor a la hora de paliar la sensación de cambio de ciclo que se ha instalado en la política nacional desde el triunfo de Díaz Ayuso en las autonómicas madrileñas. Que España recupere peso en la comunidad internacional aporta menos votos que el déficit por haberlo perdido. Que la economía se recupere y alcance los niveles de desarrollo y empleo prepandemia es visto como la obligación del Gobierno. Es decir, que la vida política se desenvuelva en circunstancias de normalidad aporta pocos réditos al gobierno de turno. Ni el fin de la lucha armada de ETA, con todo lo que dejaba atrás, sirvió a Rubalcaba para salvar la cara en las elecciones que Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta, ni la recuperación económica que comenzó a producirse bajo el primer mandato de este le sirvió de aval en las siguientes elecciones.

Como suele afirmarse, las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde el Gobierno y este Ejecutivo de coalición, bien sea por la idiosincrasia de su presidente, por la novedad de la fórmula, porque fuera una charca muy pequeña para dos cocodrilos, como dicen los africanos donde era difícil la convivencia de Sánchez y Pablo Iglesias, por haberse convertido en una jaula de grillos y por las ineficacias de primera hora al abordar la pandemia, se lo ha puesto fácil a la oposición. Los dislates y disfunciones pesan más, por ejemplo, que la decena de acuerdos firmados por los agentes sociales.

Frente a la convicción manifestada por los dirigentes populares de que España tiene el gobierno más radical de Europa, Sánchez opone que se enfrenta a la oposición más furibunda. Pablo Casado, desoyendo las voces de sus barones que le animan a tener una actitud más moderada y centrada ha decidido seguir adelante con su estrategia del no es no. Por el momento le ha servido para recuperar más de un millón de votos del casi difunto Ciudadanos y una parte de los votos de Vox, que no obstante se consolida como tercera fuerza política, a la que el PP mira con arrobo para gobernar.

Mientras que la subida de la luz y la mesa de diálogo con Cataluña o la cuestión migratoria erosionan al Gobierno, al PP no le pasan factura sus incumplimientos sobre la renovación de los órganos constitucionales. Sin embargo, además de oponerse se echa en falta la labor de proposición que debe realiza también quien pretende ser alternativa de gobierno. No puede estar los dos próximos años solo criticando.