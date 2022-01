Virilidad y carne española

NO sólo no se ha disculpado el ministro Garzón sino que, tras la polémica desatada por su entrevista en The Guardian, culpó primero a los traductores y editores del texto, para después reafirmarse en sus palabras. Mejor así, porque de haber sido tergiversadas sus respuestas debería denunciar al rotativo británico, pues el daño que ha hecho es mucho, y se suma al que ya le venía haciendo a otros sectores económicos estratégicos de nuestro país. Además, es de cobardes no asumir lo que uno hace y dice.

Volvió con el tema de la carne el ministro de Consumo, cargando contra las macrogranjas españolas y su práctica de ganadería intensiva, cuando en nuestro país predominan las pequeñas explotaciones de ganadería extensiva que someten a un exhaustivo control veterinario a los animales y cumplen todos los estándares de calidad nacionales e internacionales.

Pero eso no lo ha dicho el ministro, regalando un titular con el que países competidores de España en la industria cárnica se estarán frotando las manos. Se centró Garzón en las macrogranjas, en su crueldad con los animales, sus nocivos efectos medioambientales y la pésima calidad de la carne que producen, poniendo el énfasis en la ganadería intensiva.

Más aún, proyecta una imagen de nación de pandereta y con un Ejecutivo ineficiente; porque, de existir tales des-

propósitos en las explotaciones, deberían denunciarse,

en lugar de generalizar.

El señor Garzón tiene una visión distorsionada de nuestra industria agroalimentaria, al igual que le ocurre con los hombres de nuestro país; pues considera que, en su cruzada personal y ministerial contra la carne, le entienden mejor las mujeres que los hombres; quienes, a su juicio, ven amenazada su “virilidad” al recomendárseles comer menos carne y dejar de hacer barbacoas.

Muchos hombres y mujeres podrían considerar esta distinción esencialista y carente de fundamento, una especie de visión ficcionalizada del hombre español, como si se tratase del protagonista de una película hollywoodense: el típico barrigudo, con cerveza en una mano y atizador de brasas en la otra. Pero no hay tal tradición de barbacoas en España.

Los españoles sabemos que hay que tener una alimentación equilibrada. Pero que sepa el ministro que también somos conscientes de que la rica y variada gastronomía de nuestro país nos lo pone muy fácil; y eso es lo que Garzón tendría que haber reivindicado en su entrevista: que en España se consume y se exporta carne, pescado, marisco, frutas, hortalizas, verduras, leche y vinos de una excelente calidad, productos todos ellos sometidos a unos controles que no tienen otros países competidores.

Quien no lo reconozca es que odia nuestro país, o desea hacerle daño a los esforzados trabajadores del sector agroalimentario.