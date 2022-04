Visión de Magallanes y Elcano

HABLO largamente con Tony Gratacós, que acaba de publicar su primera novela: ‘Nadie lo sabe’ (Ediciones Destino). En pleno camino de Santiago, que aprovechó para completar durante estos días de Semana Santa, Tony me revela su pasión por el siglo XVI. Ha construido una novela con grandes detalles escénicos, en la que destaca la descripción de la Sevilla de entonces.

Son más de seiscientas páginas dedicadas a reconstruir la expedición de Magallanes hasta las islas Molucas, lo que a la postre se convertirá en la primera vuelta al mundo de la mano de Juan Sebastián Elcano. Desde el punto de vista histórico, un evento apasionante que celebró hace poco el 500 aniversario. Pero un evento lleno de luces y sombras, de secretos, quizás de medias verdades, y también de algunas sorpresas. Tony Gratacós, que nunca había escrito nada, decidió que había una novela en una expedición tan importante que, sin embargo, siempre había tenido sus lados oscuros.

‘Nadie lo sabe’ es una ficción, pero extraordinariamente anclada en la realidad y en las Crónicas de Indias. Gratacós quería retratar la España fulgurante del momento, la inocencia de Carlos I, a sus diecinueve años, a la hora de firmar las Capitulaciones de Magallanes. Quería retratar cómo era Sevilla entonces, lo que suponía la Casa de Contratación, que, en la novela, se dibuja como un auténtico nido de sospechas e intereses cruzados. No faltan las universidades, la corte, la presencia inabarcable y poderosísima de Fonseca, obispo de Burgos, organizador de la política colonial castellana, y, casi desde la primera página, el retrato de una figura que vertebra toda la historia y que merece un reconocimiento: el italiano Pedro Mártir de Anglería. Sin duda, el gran periodista de la época, el cronista real conocido en toda Europa. “Me llamó la atención la naturaleza de estos personajes, por eso me animé a escribir sobre ellos. Magallanes era un visionario, de esto no hay duda”, me dice Gratacós. “Pero no quería hablar de la travesía, porque para eso ya tienes el relato de Antonio Pigafetta, ‘Primer viaje en torno al mundo’. Pigafetta fue uno de los dieciocho supervivientes que llegaron de regreso con Elcano”.

Tony Gratacós, en realidad, quería elaborar una novela, un ‘thriller’, en el que la investigación sobre los aspectos más ocultos de la expedición funcionara como el eje central. “Es que estamos ante un hecho histórico sin precedentes, brutal, y rápidamente vi que la historia siempre la cuentan los que regresan, y es su verdad la que se impone”, me dice.

“Pigafetta, en los tres años que abarca su narración, habla de todo, pero no cita jamás a Elcano. ¿Por qué?”, me recuerda Tony. “Todas las lagunas que hay dejan hueco a la ficción, y, por supuesto, la polémica en torno a Magallanes, a su forma de dirigir la expedición, y también, en cierto modo, en torno a Elcano. Yo creo que los dos son autores de una gran proeza, pero nunca ha dejado de estar ahí todo ese lado polémico”, apunta. “Me ayudó mucho la recopilación que hizo José Toribio Medina, un historiador nacido en el siglo XIX, ‘El descubrimiento del Océano Pacífico’, donde aparece por ejemplo un interrogatorio a Elcano en el que Magallanes no sale bien parado. Fue Portugal quien inició todo esto, pero el tratado de Tordesillas dividió el mundo en dos partes, y la competencia entre los portugueses y Castilla tuvo que ser tremenda”, me dice, con indisimulado entusiasmo.