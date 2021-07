Viva Cuba!

Para sorpresa de todos, o pasado domingo houbo unha chea de manifestacións que a partir dunha primeira -segundo contan as crónicas- en San Antonio de los Baños, seguiron por diversas partes de Cuba. Segundo datos da BBC, serían unhas dezaseis na provincia da Habana e outras vinte e dous no resto do país. Os manifestantes proclamaban consignas a favor da liberdade e en contra da ditadura. Ben axiña, e animados polo goberno, mobilizáronse contramanifestantes fieis ao réxime, que daban vivas a Fidel Castro e a Cuba.

Ben axiña, os partidos de dereita españois e os xornais que se moven na súa órbita deron noticia dos sucesos, ao tempo que esixían un pronunciamento claro por parte do goberno de Sánchez. Cabería ver cal sería a actitude dun goberno do PP nunha situación semellante pero a máis elemental diplomacia aconsella conservar a calma en situacións semellantes. Unha nota escrita ou unha chamada telefónica ao embaixador correspondente abondan.

Cales poden seren as causas destas protestas? Máis alá do cansazo de anos, a actual situación causada pola pandemia e as súas consecuencias poderían ser unha resposta. En primeiro lugar, o desgaste do aumento dos contaxios, fronte aos cales a sanidade cubana non está preparada (nin a hixiene pública) malia os teóricos avances da medicina naquela illa. Consecuencia diso é a ausencia de turismo e a contracción practicamente a cero dos ingresos por turismo, moi especialmente os irregulares. Fronte a estes retos, o goberno cubano decretou diversas medidas económicas que liberalizaba a venta de certos alimentos, co conseguinte aumento de prezos.

A iso engadiuse a suspensión “temporal” da aceptación das remesas en dólares convertibles chegadas desde o exterior, especialmente os Estados Unidos. Súmense os cortes regulares á enerxía eléctrica e a internet.

As últimas mobilizacións contra o réxime que domina Cuba tiveron lugar en 1991, cando o colapso da URSS levou a que Rusia deixase de subvencionar a economía cubana e esta entrou no chamado “período especial”. Durou de feito ata 2007, cando os niveis do PIB volveron aos anteriores á década dos noventa, recuperados en parte grazas á axuda venezolana.

Recoñezo que malia a miña condición de persoa de esquerdas, hai xa moitos anos que perdín calquera tipo de veneración pola chamada Revolución cubana. Non sei con certeza cando tiven o cambio de chip pero aseguraría que foi coa crise de 1980, cando milleiros de cubanos fuxiron desde o porto de Mariel, ao que se engadiu a persecución aberta da homosexualidade (malia rectificacións posteriores).

Pero deixando sentado que o réxime castrista é unha ditadura, quen haxa estado na Grande Antilla saberá que tamén hai moitas doses de hipocrisía e de desidia na sociedade cubana. Valga de exemplo que cando no 2000 se celebrou na Habana un congreso da AIEG -cunha importante aportación da Xunta-, os organizadores non tiveron a dilixencia (elemental) para que os baños da universidade estivesen practicables; ou racionar as galletas que servían nas pausas do café. E diso non ten culpa o embargo ianqui.

Unha hipocrisía semellante á que expresa a dereita española. Así, Pablo Casado, coa súa frase sobre os sesenta anos de opresión castrista, ignora que desde a independencia, Cuba nunca tivo un exercicio da democracia minimamente homologable e que ditadura de Batista era moito máis represiva que a que sucedeu. Ou esquece aqueles anos de “namoramento galego” entre Manuel Fraga e Fidel Castro ou os intereses de tantos e tantos empresarios españois que teñen negocios en Cuba, con independencia do autoritarismo do réxime que a goberna.

Que prevaleza a actual situación en Cuba interesa, obviamente, aos seus gobernantes (e a esa elite de nenos “pijos” fillos de dirixentes do PCC, que viven con luxo) e aos que mandan en Washington, con independencia da súa cor política. Se os Estados Unidos quixesen que as cousas cambiasen en Cuba, abondaría con poñer fin ao embargo e preparar diversas brigadas para a reforma das zonas históricas. Iso si: cabería ver cantos dos exiliados en Florida deixarían o seu actual “american way life” para regresar á súa terra de orixe e se o orgullo cubano o permitiría.

Joaquim Ventura