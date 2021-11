Volcáns e medios de comunicación

SE ten sinalado que a nosa cultura occidental agromou á beira de grandes volcáns como o Etna, Estrómboli ou Vesubio, polo que o relato das súas impresionantes imaxes non deixou de estar presente sempre nos grandes escritores clásicos. Pero sen remontarnos tan lonxe no espazo e no tempo, as nosas illas afortunadas teñen bos exemplos de como foron cambiando ata o día de hoxe as informacións que nos chegaban das súas erupcións e devastacións. Unha das primeiras sería a escrita polo cura de Yalza en Lanzarote, durante a erupción do Timanfaya desde o ano 1730 ata o 1736, na que aparecen descricións que mesmo semellan feitas diante da actual erupción de Cumbre Vieja da Palma.

De todas maneiras, segundo contan as crónicas, na península non se enteraron desta erupción e das súas consecuencias ata pasados varios anos do acontecido co gando que morreu masivamente polas emanacións gasosas. Os comentarios que suxeriu esta grande erupción, que durou casi seis anos foron máis ben poucos e, por suposto, de ningunha actualidade.

Outra cousa xa foi a erupción de 1909 do Chinyero, en Tenerife. Daquela, xa estaba ben establecido o servizo telegráfico entre as illas e a península, polo que ao día seguinte os principais xornais españois publicaban a nova, se ben era moi parca e con poucos detalles, como obrigaba ese sistema de comunicación. Só algúns medios como o ABC puideron dar informacións máis cumpridas porque as conseguiron mediante o incrible uso de pombas mensaxeiras. En 1949, coa erupción do San Juan da Palma fixo a súa aparición a información gráfica, especialmente a cinematográfica, como foi o caso do NODO, que varias semanas despois amosaba as imaxes do volcán a un público español que comezaba a encher de novo as salas de cine.

E aínda que a vulcanoloxía canaria comezaba a dar os seus primeiros pasos, non existía un so sismógrafo nas illas e as primeiras informacións ao pé do volcán fornecéronas a garda civil, os gardas forestais e algún voluntario e, por suposto, toda ela viña canalizada polo gobernador civil e o capitán xeneral das illas, que por certo sobrevoou aos poucos días nun avión militar o propio volcán. Os poucos expertos que había non puideron deixar oír a súa voz ata pasado algún tempo, en conferencias ou medios de comunicación locais.

Setenta e dous anos despois, a erupción do volcán Cumbre Vieja da Palma, amósanos como a información mudou dun xeito radical: as redes sociais transmiten practicamente en tempo real os feitos, os xornais e televisións envían aos seus propios informadores e as novas danse case ao tempo que se orixinan. As tertulias non falan doutra cousa e multiplícanse os expertos. Todo isto e bo, aínda que ás veces semella ser excesivo e, por desgraza, cando o Cumbre Vieja deixe de ser noticia desaparecerá do noso universo informativo.

Aínda así, hai un aspecto indiscutiblemente positivo nesta enxurrada informativa: o sentimento de solidariedade e comprensión cara aos dannificados que se espallou polas illas e a península. É certo que sempre houbo en todas as erupcións canarias que xeraron danos unha corrente de axuda e atención cara aos afectados pero, en xeral, non sobrepasaba os límites locais ou, como máximo, o das illas. Agora foi diferente, pois dalgún xeito todo un país sentiuse solidario co drama palmeiro e mobilizouse para atenuar esas perdas que para moitos son xa imposibles de reparar.

O exceso de información pode saturar e mesmo embotar as conciencias, pero neste caso foi canle dunha traxedia humana que superou e supera aínda con moito, a magnitude e grandiosidade dos fenómenos naturais que a orixinou. Unha información que fala de seres humanos, ata hai pouco descoñecidos, que viron desfeitas unhas vidas que transcorrían tranquilas ata a erupción do Cumbre Vieja e que agora deixan paso á incerteza, desolación, perdas irreparables.... Poderán volver ter unha nova casa e mesmo diñeiro para repoñer os enseres perdidos, pero as lembranzas dun lugar e duns fogares cheos de vida xa non estarán. Non hai xeito de recuperar a súa presenza.

Foron illas chamadas “afortunadas”, aínda que na súa historia tiveron moitos momentos semellantes aos que agora estamos a vivir, pero non sabiamos nada deles, pois as informacións chegábannos moi adiadas ou limitadas. Agora as temos vivas e totais, diante de nós. Non desaproveitemos a ocasión para amostrar a nosa solidariedade e cercanía e apoiemos esas persoas que, coma todos nós, tentaban crear un futuro inzado de esperanzas e ilusións, pero que a natureza, nestes días, empéñouse en tronzar e arrebatar.