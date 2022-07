LA PASADA fue una semana de alto voltaje político donde la memoria ha estado presente, pero corre el riesgo de que la desmemoriemos tan pronto como de repente llegó estos días en los que el recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas de ETA con ocasión de aquel terrible asesinato sigue siendo objeto de confrontación y oportunismo.

Lástima que en este país aprendemos tarde o tal vez, nunca. Particularmente no hacen falta efemérides o fechas muy señaladas para recordar a tantos y tantos que perdieron su vida por la vesania y el odio de quiénes solo hablaban practicando el terror y el dolor.

Sucumbimos por tanto a la vorágine discursiva y a la emotividad rebuscada, pero difícilmente cerramos así heridas. Hay temas de ida y vuelta pero sin voluntad de querer cerrarlos. Y en estos los verdugos y sus cómplices y aquella parte de la sociedad que les jaleaba y aplaudía nos siguen ganando por el discurso y su silencio impostado y porque esta democracia que tanto han despreciado y que vanagloria y predicen su República socialista y social, les ha dado lo que las pistolas y el tiro en la nuca no consiguieron.

Entre memorias están las víctimas de la dictadura y también las otras, que las hubo. Y la memoria de tantos hijos y nietos que ya han muerto sin recuperar cuerpos y relatos de aquellos seres queridos represaliados y asesinados en y post la contienda belicosa.

Aún quedan muchas fosas por abrir y muchos silencios cómplices por restañar de verdad. Simplemente verdad y cerrar heridas de una vez por todas tras más de ocho décadas. Pronto llegaremos al centenario de aquella locura patria y aquellas dos Españas que nos helaron definitivamente corazón, razón y cordura. Y quizá y a buen seguro conociendo el percal de este ruedo ibérico seguirá siendo harina de confrontación y división. Aunque algunos quizá tampoco lleguemos a verlo. No aprendemos que aquí, como decía el genial y artista total, Aute, solo estamos de paso, como aquella mítica canción de un genio universal. Lástima que sean necesarios votos de algunos que no son capaces aún, de contener con contumacia, sinceridad y desvergüenza total, aquella ignominia. Y se permitan el lujo de ver solo el vaso medio lleno de lo que a ellos simplemente les interesa o es causa.

Arrancan unos meses difíciles y muy duros en lo económico y social. La inflación no da tregua, aunque los calores estivales nos priven de la sensibilidad suficiente para saber que esto no marcha bien ni se arregla con subvenciones, gratuidades, bonos por doquier, dádivas en todas direcciones y con grandes impuestos. Las energéticas lo experimentan en varios países de Europa, los bancos ya no tanto. Pero esto vende, cuando solo demagogia se quiere o pretende en todo caso ser vendida. Ufano sale del debate monologuista y discursivo acrítico del estado de la nación del presidente del Gobierno empeñado en buscar la fisura necesaria de Podemos y una coalición necesaria de intereses oportunos pero rota totalmente y hecha jirones por todos sus costados o costuras.

Es la política que ahora mismo será tensionada a extremos y voltajes duros. Las encuestas y el viento suma a favor de Núñez Feijóo que tiene un pie en el Palacio de la Moncloa y cada vez más formas y hechuras de presidente a la vieja usanza, aquella de los Suárez, Calvo y el primero de los Felipes.