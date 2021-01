“Volvamos al trabajo”

NO es fruto del azar que la estrella dibujada en el centro de la Cripta del Capitolio norteamericano, donde los asaltantes del miércoles se hacían selfis ante las estatuas que la circunvalan, sea el kilómetro cero a partir del cual se fijaron las avenidas y ejes arteriales de esa ciudad planificada –Washington D.C.– que a finales del s. XVIII comenzó a construirse para albergar las instituciones del Estado. Su fijación revela la importancia que el pueblo americano otorga a la Cámara de Representantes como elemento capital de la convivencia.

Por ello, tampoco es casualidad que la asonada de los seguidores de Trump escogiera el edificio y el día en el que estaba siendo escenario del más genuino ejemplo de hacer democrático, la ratificación última de la voluntad popular para garantizar la alternancia política al frente de la nación.

Pero, pese a las primeras calenturas informativas, no se trataba de un golpe de Estado contra el poder legítimo; aunque tampoco de la espontánea congregación de una chusma ante el Capitolio, dispuesta a armar bulla porque sí. Por eso no lo tendrá fácil el tribunal que dirimirá responsabilidades al enjuiciar a los asaltantes. Porque lo sucedido no es más que la incauta actuación de una amplia colectividad ciudadana (la aceptación de lo ocurrido así lo constata) en la que ha ido calando como lluvia fina la perversidad de los populismos con su sombra de irracionalidad, forofismo y visceralidad. Un dejarse ir que hace aflorar la paradoja que supone que, lejos de subvertir el orden, la intentona pretendía infantilmente apuntalarlo al tratar de impedir la convalidación de unos resultados electorales supuestamente manipulados.

Cierto que, más allá de las particulares convicciones, cada uno debe responder de los hechos de los que es protagonista. Pero sería ciego no juzgar lo acontecido como logrado fruto maduro del actuar populista en su, según los politólogos, cuádruple y buscada provocación de: 1) deslegitimar las vigentes reglas del sistema, 2) denegación de la validez del adversario, 3) tolerancia o complacencia con la violencia que no se condena expresamente, y 4) cuestionamiento sistemático de los medios de comunicación tradicionales y regulados por ley al entremezclarnos con la anarquía que aflora en las tantas veces anónimas redes sociales.

Lo sucedido en Washington, en tanto no es más que la ejemplificación de una creciente recesión democrática que se extiende por el mundo a causa de los espurios populismos, debiera llevarnos a la necesaria reflexión sobre la necesidad de apuntalar los grandes referentes propios, los símbolos en los que coincidimos como garantes de la pervivencia democrática.

En Estados Unidos, la firmeza democrática de quienes se unen en el Capitolio y ese contundente “volvamos al trabajo. Esta sigue siendo la casa del pueblo” del vicepresidente Mike Pence, tan definitorio en el descabalgamiento de la intentona. En España, lo recordado en estos días y por dos veces por el rey Felipe VI; la indeclinable defensa de la denostada Constitución, garante de las instituciones en su hacer democrático.

Los estudiosos ven esa fácil manipulación de la ciudadanía en la capacidad de persuasión de los iluminados chamanes, más proclives a ser alimentadores de odio que exploradores de la concordia, circunstancia a la que se suma el poco reflexivo sentimiento de ver en riesgo el particular estatus propio que toda crisis

–económica o social– hace aflorar. Y eso sólo se combate anteponiendo las razones a las emociones.