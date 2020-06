Volver a empezar

CADA vez que Amnistía Internacional pon o foco en como funciona o noso sistema xudicial á hora de pronunciarse sobre os dereitos de reunión e expresión conectados co dereito a decidir, quedamos retratados.

A foto do que sucede sitúanos nun lugar distinto do que ocupábamos cando a transición. Gustaríanos que se puidera dicir algo diferente pero as cousas son como son e, de rebote, tamén salpica á policía e a fiscalía.

No último informe emitido trala admisión do recurso de amparo dos Jordis polo Tribunal Constitucional, a ONG volve a insistir en que a sentenza do Supremo vulnera o dereito á liberdade de expresión e reunión pacífica de ámbolos dous.

Na súa argumentación invoca o dereito internacional. Tanto o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos como o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, deixan claro que unha manifestación non perde o seu carácter pacífico porque se cometa algunha ilegalidade ou porque algúns manifestantes fagan uso da violencia.

A máis considera que, na medida que o fallo vincula a gravidade do delito ao feito de que a oposición ao cumprimento dunha orden xudicial fora masiva ou xeneralizada, posibilita que se impoña un límite ilexítimo ao número de persoas que poden exercer á vez o seu dereito a protestar pacificamente.

As directrices da Office for Democratic Institutions and Human Rights van na mesma dirección, ao manter que o termo pacífico debe interpretarse para incluír condutas que poden molestar, ofender ou incluso obstaculizar temporalmente as actividades de terceiros. E, no caso Taranenko v. Rusia, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos considerou que aínda que a protesta involucraba algunha alteración da orde pública, a sanción foi desproporcionada porque en gran medida non foi violenta nin causou lesións corporais.

A opinión do Grupo de Traballo sobre a Detención Arbitraria da ONU, conforme as acusacións foron deseñadas para coaccionalos (aos presos) polas súas opinións políticas e evitar que continuaran coas súas reivindicacións por medios políticos, é a única deste tipo na Europa occidental.

Volvendo ao principio, as instancias xudiciais non están para resolver o que debe solucionar a política. Están para aplicar a lei a todos por igual, con independencia de que algunhas ideas non nos gusten.