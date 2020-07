Votar hay que votar

SE acercan las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, y los comicios en Cataluña también tendrán fecha fija en los próximos meses. Aparenta que no son buenos tiempos para la política, ni para campañas electorales, y menos aún para votar. Tenemos preocupaciones con las que hace unos meses no contábamos, como esa salud y esa economía que no nos dejan dormir. Son tiempos difíciles, y muchos pensarán que la mayoría de los políticos con responsabilidades de gestión no han estado a la altura. Otros incluso opinarán que los que estaban en la oposición no han hecho lo suficiente, o han intentado sacar rédito desde posiciones menos comprometidas. Ni unos ni otros han sabido, y quizá ni siquiera querido, unirse en uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente de España. Ojo, estas reflexiones son aplicables tanto a nivel de Gobierno central, como en el caso de los gobiernos autonómicos.

Si a este desencanto añadimos el contexto sanitario, el miedo a acercarse a los colegios electorales, o esas encuestas que apuntan a que se mantendrá el color de los actuales gobiernos del País Vasco y Galicia, aún aparenta más innecesario el voto. Sin embargo, hemos criticado activamente a nuestros políticos, hemos solicitado a todos soluciones, e incluso hemos manifestado la necesidad de que en circunstancias tan duras bien podrían trabajar al unísono, aunque fuera por una vez. Bien, pues, por eso mismo, además del derecho a protestar, e incluso a criticar, tenemos el deber de elegir a aquellos que queremos que nos ayuden a salir del abismo.

Las campañas electorales están siendo, lógicamente, descafeinadas; pero casi es mejor así, porque sobran evidencias de lo que han hecho o dejado de hacer unos u otros; y dado lo visto a lo largo y ancho del territorio español, muchos votarán más a personas solventes, que a partidos políticos. Habrá que votar, más allá de a formaciones clásicas, a líderes concretos; porque pensar que todos son iguales tampoco es justo, como ya hemos comprobado. Los ciudadanos estamos cansados, asustados y desencantados. No es momento de promesas vacuas ni de mítines, sino de que nos dejen meditar la capacidad de gestión evidenciada en circunstancias extremas; y más sabiendo que se avecinan tiempos difíciles.

Hoy día ningún partido político honesto puede prometernos que no habrá recortes, que no reducirá sueldos y pensiones, o que no sufriremos la crisis económica provocada por la pandemia. Por tanto, déjennos decidir quién creemos que protegerá mejor nuestra salud, y quién será capaz de gestionar más eficazmente la necesaria recuperación económica. En otros países que sufren similares circunstancias, los ciudadanos ni siquiera tienen derecho a votar en libertad. No permitamos lo mismo aquí. Nos jugamos nuestro futuro bienestar, y el de nuestros hijos y nietos. De ahí que, hoy más que nunca, sea tan importante acudir a votar.