Vuelta de tuerca en el ‘brexit’

UNA nueva cumbre europea tuvo lugar estos días en Bruselas con el objetivo de seguir avanzando en materias tan relevantes como la cruzada ante la pandemia del SARS-CoV-2, el compromiso frente a las emisiones contaminantes de carbono, o el desbloqueo de las negociaciones del brexit. Y si bien es cierto que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se muestran alarmados por el aumento del 87 % de contagiados por la covid-19 en el continente en apenas un mes, y que la protección del medio ambiente es un objetivo prioritario también para España, el tratado comercial con el socio díscolo ha adquirido un protagonismo inusitado debido a la petulancia de Boris Johnson y al escaso tiempo restante para llegar a un acuerdo provechoso y equilibrado.

Los líderes europeos piden celeridad a Reino Unido, al tiempo que muestran su contrariedad por la actitud tanto del Ejecutivo británico, como de un Parlamento de Westminster que sigue adelante (ya sólo esperando el fallo de la Cámara de los Lores) con un proyecto de Ley del Mercado Interno que vulnera los principios pactados en el Acuerdo de Salida (Protocolo para Irlanda del Norte incluido). La última cuenta atrás está en marcha. Es preceptivo llegar a un acuerdo antes de fin de mes, aunque la fecha inicialmente señalada por el premier’británico era el 15 de octubre. De ahí que las negociaciones de la próxima semana en Londres, y de la siguiente en Bruselas, resulten decisivas. Nos encontramos inmersos en el denominado período transitorio, cuya vigencia remata el 31 de diciembre de este 2020.

Boris Johnson, aun cercado por la difícil situación sanitaria que vive el país, así como por sus fatídicas consecuencias económicas, mantiene el desafío de su deseada salida brusca; aunque quizá sea la situación desesperada del país la que contribuya a moderar una actitud tan altiva como irresponsable. Son muchos los trámites pendientes; pero lo más importante es que ya sabemos que, pese a las recientes conversaciones del primer ministro con la presidenta de la Comisión Europea, la disposición del inquilino del 10 de Downing Street no parece haber mejorado. No se lo esperaba Ursula von der Leyen, quien, sin embargo, no deja de exhortar al negociador europeo, Michel Barnier, para que acelere el proceso.

Son tres los motivos del desencuentro: el acceso a los caladeros de pesca británicos (que Londres desea revisar anualmente), las normas de competencia empresarial (para vigilar las ayudas Estatales británicas), y las reglas de gobernanza que resuelvan futuros conflictos (Johnson no acepta tener que someterse al Tribunal de Justicia de la UE). Opino que la clave estará en los números, en el mercado energético europeo, y en una clientela potencial de 450 millones de consumidores que Reino Unido perdería si sigue empecinado en ser totalmente independiente política y económicamente.